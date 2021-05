El ministre Jover, vacunat fa una setmana, positiu per Covid

Andorra la VellaEn el marc del cribratge efectuat aquesta setmana al ministre de Presidència, Jordi Gallardo, s'ha detectat un nou positiu que afecta a un altre ministre, en aquest cas el portaveu i de Finances, Èric Jover, segons ha informat aquest divendres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. “El ministre Jover també ha donat positiu per Covid, amb una càrrega viral molt baixa perquè ja va passar la malaltia a la tardor”, ha dit Mas, qui ha recordat que el ministre està vacunat “de fa pocs dies i encara no havia fet l'efecte òptim d'immunitat”. Mas ha afegit que Jover “es troba bé” i que a partir d'aquí es produirà l'estudi epidemiològic per saber si hi ha més afectacions.