Nadals entre tests d’antígens i amb un màxim de 10 persones

Andorra la VellaL'amenaça de la variant més contagiosa del Sars-Cov-2 ha provocat l'aprovació de noves mesures per mirar de frenar-ne la transmissió durant aquests dies de trobades i àpats en família. El Govern ha demanat aquest divendres que les trobades que tindran lloc durant aquestes festes nadalenques es facin a cases particulars i amb un màxim de 10 assistents. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, també ha demanat que totes les persones majors de sis anys que formin part d’aquestes trobades es facin un test d’antígens. De la mateixa manera que va passar el Nadal anterior, l’Executiu repartirà entre els residents al país dos d’aquests autotests.

Un màxim de deu persones a casa. Aquesta és la premissa de les noves mesures que el Govern ha previst en vista a les pròximes festes de Nadal, a banda de la recomanació perquè els assistents, majors de sis anys, a les celebracions nadalenques es duguin a terme un test d'antigen per verificar que no són portadors del coronavirus. Ho ha manifestat aquesta tarda en roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha aconsellat que no es facin sopars d'empresa o reunions multitudinàries per aquestes dates amb la voluntat d'evitar la propagació del virus tenint en compte que la nova variant Òmicron "està a les nostres portes".

D'aquesta manera, ha informat que per segon any consecutiu i vist el bon funcionament que va tenir la iniciativa el 2020, es tornaran a repartir dos tests d'antígens de manera gratuïta als residents. Les proves ràpides seran facilitades pels comuns a diferents punts de cada parròquia al llarg dels pròxims dies. "Les mesures limiten una mica les relacions durant les festes de Nadal, som conscients que emocionalment són difícils d'acceptar i necessitem relacionar-nos, però ho hem de fer amb protocols de control segurs", ha dit.

En referència a la voluntat d'algunes famílies de no portar els seus infants a l'escola durant la setmana vinent, en la qual només hi ha tres dies lectius, el ministre ha enviat un missatge de tranquil·litat als progenitors i els ha informat que les faltes d'assistència no seran considerades absentisme escolar tenint en compte la situació sanitària al país. I ha notificat que es continuarà realitzant un test d'antigen als escolars de primeres ensenyança durant els dies lectius de la setmana vinent.

Quant a les noves mesures a bars i restaurants per a les festes de Nadal, es manté vigent la restricció de fins a sis persones per taula a l'interior dels establiments i deu a l'exterior, l'obertura limitada a la una de la matinada i s'aconsella no interactuar amb les taules de l'entorn, limitant les converses i els moviments dintre del local. Tot i això, el ministre ha assenyalat que, de manera excepcional, la nit de Cap d'Any es permetran sopars de fins a deu persones per taula i s'ampliarà l'horari de servei fins a les tres de la matinada, amb la condició que els comensals majors de sis anys es duguin a terme un test d'antigen com a màxim 12 hores abans de la celebració, a banda de la presentació de certificat Covid a l'entrada de l'establiment.

En aquesta línia i qüestionat pels mitjans de comunicació, Benazet ha avançat que l'executiu es mostra obert a habilitar un protocol específic la nit de Cap d'Any perquè, si així ho volen, els locals d'oci nocturn puguin obrir. Així doncs, ha apuntat que seria necessari presentar un test d'antigen negatiu a l'entrada i que també "s'haurien de buscar mesures perquè les persones no es barregin entre elles, com per exemple la col·locació de taules als espais. "És difícil que puguem albirar una reobertura de l'oci nocturn com la teníem fins al moment", ha matisat. A més, ha recalcat que, ni en el sector de la restauració ni davant la possible reobertura puntual dels locals nocturns, queda prohibit ballar.

El titular de la cartera sanitària, també ha posat de manifest que davant la imminent arribada de la variant Òmicron i les festes de Nadal, un moment en el qual s'incrementen les relacions socials, "hem de ser més prudents" per preservar l'activitat econòmica del país i "sobreviure. No ho podem tornar a tancar tot". "Hem de comportar-nos molt bé, participar de les mesures i controlar l'economia, per la qual cosa ens hem de vacunar, vacunar i vacunar, i això és claríssim". En aquest sentit, ha ressaltat que des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell s'està treballant en un "pla de contingència" per fer front a la probable nova onada de contagis que arribarà al país amb l'aterratge de la variant Òmicron, la qual "està a les nostres portes". "Estan valorant quins seran els seus equips de treball per a les pròximes dues setmanes i les mesures que s'haurien d'adoptar com per exemple la suspensió de les vacances o la limitació de l'activitat no urgent del centre mèdic", ha expressat.