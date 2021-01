Les 10 notícies més vistes del 2020

Un any, aquest 2020, sens dubte marcat per la pandèmia de la Covid-19, que ha monopolitzat la informació, en totes les seves vessants. Per això nou de les deu notícies més vistes pels lectors de l'ARA Andorra tenen aquest denominador comú. Només una –curiosament la primera– s'ha saltat aquesta norma: el tancament del Punt de Trobada.

A final de setembre l'imminent tancament del Punt de Trobada aconseguia ser líder de l'any, una informació recorrent que durant el 2020 ha ocupat sovint les primeres posicions, amb el permís de la Covid-19. En aquesta ocasió, el popular centre comercial posava en marxa la maquinària per liquidar estoc, proveïdors i treballadors.

Durant la segona onada de la pandèmia, aquesta tardor, el Govern va autoritzar la reobertura de bars i restaurants, però amb limitacions horàries i amb l'obligació de complir els protocols de seguretat sanitària. Sens dubte va ser una bona notícia per al sector i també pels clients, que tenien ganes de poder socialitzar-se en aquests espais.

651x366 El risc de rebrot a Europa. El risc de rebrot a Europa.

TV3 va emetre una informació que incloïa un mapa que va portar cua al Principat. La notícia comparava l'índex de risc de rebrot de la Covid-19 a diversos indrets d’Europa. La mostra de TV3 incloïa sis estats amb un percentatge elevat, i al capdavant del qual se situava Andorra, amb 1.632. El segon era la República Txeca, amb 1.009, Bèlgica i els Països Baixos tenien 605 i 631 respectivament, i tancaven Espanya i Alemanya, amb 309 i 91.

A final de setembre, tot just abans de l'inici de la segona onada, es van conèixer els resultats de dos estudis fets a escala internacional amb participació catalana i gràcies a un esforç de sis mesos en què es van trobar dos factors que causen un Covid-19 greu en joves sans: variants genètiques i la presència d’uns anticossos que debiliten la primera línia de defensa contra el virus.

L'octubre ens va portar un canvi significatiu en el sistema de gestió de la pandèmia a les escoles. Així, a partir d'aleshores es farien tests de saliva a tots els escolars un cop per setmana, de manera que acabava la situació anterior de confinaments d’aules senceres quan es donaven casos positius, i es passava només a confinar els alumnes que donaven positiu al test.

Des del primer dia del confinament, al mes de març passat, les dues fronteres van començar a patir restriccions, i Andorra va quedar aïllada, un fet que va despertar l'interès dels lectors en tractar-se d'una mesura inèdita i excepcional. En decretar l'estat d'alarma, el govern espanyol va barrar el pas als turismes, no així als vehicles de mercaderies.

651x366 La frontera del riu Runer. / ARXIU La frontera del riu Runer. / ARXIU

El confinament avançava i a finals d'abril ja es començava a parlar de l'estiu. El pla de desconfinament del govern espanyol mantenia l'estat d'alarma fins al juny, cosa que significava que fins a començament d'estiu no estaria permès que els catalans i espanyols entressin a Andorra i, al mateix temps, els residents anessin a Catalunya a veure familiars o amics o passar uns dies d'oci.

En ple inici de confinament, l a Unió Europea va extremar les mesures per contenir el contagi de la Covid-19 i va anunciar que tancava totes les fronteres sota la seva jurisdicció. Això volia dir que Andorra també quedava confinada entre Espanya i França. La mesura, però, no afectava els treballadors transfronterers, el personal diplomàtic ni al transport de mercaderies.

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha estat notícia en nombroses ocasions tant a Catalunya com a Andorra, on ha tingut responsabilitats com a assessor. Al novembre es coneixia un nou mètode per prevenir contagis: els cribratges massius amb tests d'antígens. Una iniciativa de la patronal catalana Pimec sota la batuta de Mitjà que recorria algunes zones industrials del país veí per declarar-les lliures de Covid.

651x366 El mapa comarcal de risc de rebrot a Catalunya. El mapa comarcal de risc de rebrot a Catalunya.

Segona notícia més vista de l'any que té un mapa com a protagonista. Primer va ser el d'Europa i, en aquest cas, en ple estiu, el de Catalunya, farcit del color vermell de risc de rebrot alt a nivell comarcal català. Un color, a més, que afectava la comarca veïna: l'Alt Urgell. L'àrea metropolitana i Lleida eren els focus principals de transmissió.