El nou Codi de circulació, ja en vigor, endureix sancions i regula la ITV i el certificat energètic segons la normativa europea

Andorra la VellaEl Govern regularà a través del nou Codi de circulació, el qual ha entrat en vigor aquest dijous, la periodicitat de la ITV i la implementació d'un sistema d'etiquetatge energètic i d'emissions de vehicles. Ho han explicat aquesta tarda en roda de premsa el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan León, el director d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial, i Transports, Josep Pujol, i el director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, que han manifestat que la voluntat de l'executiu amb la reforma del codi de circulació és dissuadir les males praxis al volant.

"La idea és alienar-nos amb el que és la normativa europea, els vehicles tipus turisme que avui estan passant la ITV a cinc anys, la normativa europea els ha rebaixat", ha exemplificat Pujol, qui també ha puntualitzat que el reglament per implementar un sistema nacional d'etiquetatge energètic encara està pendent d'aprovar-se, però "s'està treballant per tenir-los com més aviat millor, tot i que alguns tenen el tempo marcat per llei".

Així doncs, León ha exposat que el nou reglament incrementa els imports d'algunes sancions, com són la conducció sota els efectes de l'alcohol, no disposar d'una assegurança obligatòria, que passa dels 600 als 1.200 euros, no dur cordat el cinturó de seguretat, i el fet d'utilitzar el telèfon mòbil mentre s'està conduint, que fins al moment "es trobava al voltant dels divuit euros i passa als 300 euros". Tanmateix, el secretari d'Estat ha apuntat que la nova llei estableix la possibilitat d'obtenir una reducció del 50% de la sanció si aquesta s'abona al moment o abans de deu dies, i ha destacat que en aquest cas, el denunciat "renúncia a realitzar al·legacions al respecte".

Per la seva banda, Pujol ha incidit en els reglaments desenvolupats pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa, tot destacant que els permisos de conduir de totes les categories s'hauran d'obtenir per examen i s'hauran d'inscriure en una autoescola, ja que s'elimina la possibilitat de presentar-se a la prova per lliure. Quant a la funció del centre de formació, el nou text dona competències al monitor de pràctiques per presentar a un alumne a examen encara que no hagi completat les 25 pràctiques mínimes reglades fins al moment, i també es crea la figura del professor de teòrica.

En resposta a preguntes dels mitjans, Pujol ha asseverat que l'antiguitat màxima per poder importar un vehicle d'ocasió és de sis anys, tot exposant que des del ministeri s'ha arribat a un acord entre l'associació d'Importadors de Vehicles (AIVA) i una associació de compravenda d'automòbils. I ha apuntat que tenint en compte la llei de la Transició Energètica i del Canvi Climàtic "tampoc era adient que es permetessin entrar vehicles altament contaminants".

Al seu torn, Bonell ha assenyalat que des del departament de Mobilitat han inclòs al reglament algunes qüestions que fins ara no es contemplaven al text, com són les fases i colors de la neu, la creació de la figura del senyalitzador escolar en època lectiva i inclou el reglament de les marques viàries de pintura amb l'objectiu de definir el tipus de qualitat d'aquesta i el control de la verificació.

Reglament vehicles mobilitat personal

Un dels punts rellevants pel director d'Economia han estat els reglaments reguladors dels vehicles de mobilitat personal (VMP), és a dir, els patinets elèctrics, els conductors dels quals hauran de dur accessoris reflectors sempre que circulin per la via pública, casc homologat i tampoc podran dur cap persona més al vehicle, de la mateixa manera que tampoc dur ni auriculars ni cap altre dispositiu que emeti sons. A més, els vehicles considerats de tipus T2, hauran de disposar obligatòriament d'una assegurança a tercers. Amb tot, Pujol ha matisat que aquest reglament no entrarà en vigor fins d'aquí a tres mesos, per "donar temps als usuaris a adaptar-se a la nova normativa".