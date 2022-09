El nou "impost als rics" espanyol encén l'alarma per l'efecte fugida cap a Andorra

Andorra la VellaEl Govern espanyol ha presentat el nou impost sobre la riquesa que serà de caràcter temporal i l'abonaran els contribuents amb una riquesa neta de més de 3 milions d'euros en la base liquidable. Entre els 3 i 5 milions, el tipus serà de l'1,7%; entre els 5 i 10 milions, serà del 2,1%; i a partir dels 10 milions, del 3,5%. En total hi ha 23.000 contribuents potencials, amb un impacte esperat de 1.500 milions d'euros, segons la ministra Irene Montero. La figura està dissenyada per a combatre les bonificacions de les comunitats autònomes que en la pràctica han eliminat l'impost.

En l'IRPF, per part seva, l'Executiu ha consensuat diverses mesures destinades a les rendes altes i als contribuents de menys ingressos. D'una banda, s'ha aprovat un increment impositiu sobre les rendes de capital superiors als 200.000 euros, passant del 26% al 27%. Per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, per part seva, el nou tipus se situarà en el 28%.

Una altra de les mesures clau del paquet fiscal és una extensió de les reduccions per rendiments del treball en l'IRPF, una mesura que, segons Hisenda, beneficiarà a la meitat dels treballadors d'Espanya. Així, els que estan per sota dels 21.000 euros anuals estalviaran un total de 1.881 milions en aquest impost en 2023 i 2024.

Aquest canvi tributari implica, d'una banda, elevar des dels 14.000 fins als 15.000 euros el mínim de tributació, amb el que es garanteix que els qui cobrin el salari mínim (que ara és de 14.000 euros anuals) seguiran sense tributar per IRPF.