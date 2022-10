Nova convocatòria de llicències per a taxistes

Andorra la VellaEl Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha acordat convocar una prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi prevista per al 23 de novembre. L’edicte de la convocatòria es publicarà al BOPA del pròxim dimecres.

Tal com preveu la normativa del taxi, a més del permís de conduir exigit pel Codi de la Circulació vigent (categoria B2), el taxista ha de tenir el carnet de xofer de taxi expedit pel ministeri competent. Aquest carnet s’obté si es superen les proves d’idoneïtat i de capacitació relatives als coneixements de la legislació aplicable al servei del taxi, tècniques de primers auxilis i de socorrisme, mecànica de l'automòbil així com coneixements dels idiomes francès i castellà i d’història, de geografia i de les institucions del Principat.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria s’hauran d’inscriure al Servei de Tràmits, a l’edifici administratiu del Govern. El termini d’inscripció finalitza el 18 de novembre. Per inscriure-s’hi, els interessats han d’aportar un certificat d’aptitud de formació que acrediti que disposen del nivell A2 de l’examen oficial de llengua catalana establert pel Ministeri de Cultura i Esports. Els candidats disposen d’un termini de sis mesos per obtenir-lo. En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, els candidats disposen d’un termini de tres mesos per obtenir-lo.

Les proves es duran a terme el 23 de novembre a les 9.30 h del matí a l’edifici administratiu del Prat del Rull. La durada de les proves és de dos hores.