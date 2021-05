Les obres que a afecten la CG1, a la Portalada, estaran enllestides a l'agost

Andorra la VellaLes obres que afecten el trànsit per l'entrada sud del país a l'alçada de la Portalada compliran el calendari previst i estaran enllestides a l'agost, segons ha explicat aquest dijous el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, en seu parlamentària. El dirigent ha afegit que quedaran restituïts els dos carrils de circulació després que les obres d'estabilització del terreny hagin durat dos anys.

El ministre també ha valorat la negociació de les asseguradores del Govern amb la propietat afectada durant els treballs. “El Govern se n'havia de fer càrrec perquè representava un risc per a la via pública, durant els treballs del talús. Ara, l'assegurança del Govern està en tràmits amb la propietat per veure qui ens rescabala les despeses, tant de les obres del talús com de l'ús que se'n va fer quan hi va haver l'esllavissada”, ha dit.

El 10 d'agost farà dos anys de l'esllavissada a la zona de la Portalada que va obligar a tallar la carretera d'accés amb Espanya durant unes hores. El Govern s’ha gastat més de cinc milions d'euros en els treballs d’estabilització de la primera fase de les obres, que acaben aquest agost. Queda la segona fase i dirimir responsabilitats per saber qui s'acaba fent càrrec de la factura.