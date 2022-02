Les obres de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui s'iniciaran la setmana vinent

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria convoca una reunió pública informativa per als veïns de la zona del Solà per explicar l'afectació de les obres de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui. Segons assegura la corporació, està previst que els treballs s'iniciïn a partir de la setmana vinent i tinguin un termini d'execució de 45 dies naturals. La trobada tindrà lloc aquest dijous 10 de febrer, a partir de les 20 hores, a l'auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià.

El comú va adjudicar les obres de condicionament a l'empresa Construccions Fernando i Fills per un import de 124.329,73 euros. Amb l'inici dels treballs, per tant, es complirà amb la previsió de tenir enllestit el carrer a principis del 2022, tal com es va indicar en la primera reunió de poble que va tenir lloc a principis d'octubre del 2021.

Les obres venen motivades pel cert risc que existeix a l'encreuament del pujador i el nou vial, ja que tal com va explicar el cònsol major lauredià, Josep Majoral, els vehicles que transiten en sentit baixada cap a la carretera general se senten amb "una certa inseguretat". També es vol condicionar la zona fent el pujador menys elevat i evitar d'aquesta manera futurs accidents com els que ja han tingut lloc amb anterioritat.

Les obres només afectaran parcialment dos edificis de la zona, per la qual cosa els propietaris dels habitatges hauran d'accedir a les seves llars per la carretera de Fontaneda.