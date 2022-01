L'inici de les obres de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui, més a prop

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria celebrava a principis d'octubre una reunió de poble per explicar als veïns de la zona del Solà el projecte de condicionament del pujador dels Fontanals del Pui, una obra que, cal recordar, ja va ser plantejada durant l'últim mandat de la darrera corporació, però va ser desestimada per motius pressupostaris.

Ara les obres ja estan adjudicades a Construccions Fernando i Fills per un import total de 124.329,73 euros. Per tant, des del comú s'informa que els treballs s'iniciaran aviat i es compliran així les previsions de tenir-lo enllestit a principis del 2022. En concret, el termini d'execució és de 45 dies naturals.

Segons el cònsol major lauredià, Josep Majoral, el projecte ve motivat pel cert risc que existeix a l'encreuament del pujador i el nou vial, ja que els vehicles que transiten en sentit baixada cap a la carretera general se senten amb "una certa inseguretat". A banda, també es vol condicionar la zona pel pas de vianants, fent el pujador menys elevat i evitar d'aquesta manera futurs accidents com els que ja han tingut lloc amb anterioritat.

Les obres que properament s'iniciaran només afectaran dos edificis de la zona, tot i que de manera parcial, ja que per accedir a les seves llars no ho podran fer pel bar Canòlich, sinó que hauran d'accedir per la carretera de Fontaneda. L'objectiu últim del comú és que en el pujador dels Fontanals del Pui només es pugui circular en sentit pujada.