Onze detencions en una setmana per conduir per sobre del límit penal d’alcohol en sang

Andorra la VellaEl cos de Policia ha detingut 14 persones durant la darrera setmana, entre el 13 i el 19 de setembre, la majoria d’ells (11) per conduir per sobre del límit penal d’alcohol en sang. La majoria de detencions per aquest tipus d’infraccions al volant han estat practicades de matinada a joves d’entre 20 i 30 anys. Destaca la de la matinada de divendres, a un jove de 28 anys que, en una parada rutinària, va donar un resultat de 2,14 grams d’alcohol per litre de sang (g/l), quan el límit penal està establert en 0,80 g/l.

Dos joves de 21 i 26 anys van ser detinguts en parades rutinàries per haver donat positiu a la prova de tòxics en saliva. A més de la seguretat en el trànsit, un home resident de 29 anys va ser detingut la matinada de dissabte a Andorra la Vella, per un delicte contra la salut pública, després de trobar-li 2,3 grams de cocaïna en un control rutinari.

Finalment, a l’informe de detencions difós aquest dilluns per la Policia, hi consta l’arrest, aquest diumenge a Encamp, d’una dona resident de 33 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents han estat requerits per una discussió de parella que deriva en una agressió de la interessada envers l’altra part.