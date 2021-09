Ordino amplia el gimnàs del CEO amb 150 metres quadrats més

OrdinoA partir d'aquest divendres, els usuaris del Centre Esportiu d'Ordino (CEO), ja podran tornar a gaudir del gimnàs, després de tres mesos de tancament. Durant aquest temps, s'han fet reformes a l'espai que han permès ampliar les instal·lacions amb 150 metres quadrats més, passant dels 375 metres quadrats que hi havia a 525. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha destacat aquesta aposta de la corporació per l'esport. "Som una parròquia que venem turisme de muntanya" i oferir aquestes instal·lacions és un complement i un element dinamitzador més, ha manifestat.

De fet, amb aquesta ampliació s'ha finalitzat la fase 3 de millora del CEO després de l'edifici 'Cub', dels vestuaris i de la sala de judo. En conjunt, el total de les obres del CEO ascendeixen fins als 4,3 milions d'euros, segons ha informat el cònsol, qui ha afegit que la reforma del gimnàs i el canvi d'ubicació del grup electrogen ha tingut un cost de 700.000 euros.

Per la seva banda, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, ha destacat que aquesta darrera fase de remodelació "deixa tot l'edifici per la pràctica esportiva" i també permet diferenciar la part pública de la part privada del centre. A més, amb les anteriors obres de l'edifici 'Cub' també es va instal·lar un ascensor que comunica la zona de l'aparcament Prat de Vilella amb el centre del poble. Serracanta també ha comentat que aquesta ampliació del gimnàs anirà complementada amb la incorporació de noves màquines en un futur.

Aquesta ampliació també permetrà solucionar la problemàtica de les quotes que hi havia al CEO i les llistes d'espera per fer-se socis que hi havia hagut. En aquest sentit, el conseller ha avançat que a partir d'ara es torna a recuperar la quota anual, la qual, "qui faci el pagament de tot un any tindrà un descompte de dos mesos". Així, el preu de quota mensual és de 35 euros i l'anual serà de 350. A més, fins al 31 d'octubre, el comú mantindrà un 50% de descompte en la matrícula. Quant al nombre de socis, Serracanta ha recordat que abans de la pandèmia tenien una limitació a 1.800 socis i que ara amb l'ampliació es podrà arribar fins als 2.000. En aquests moments, hi ha al voltant d'uns 1.600 socis.

Finalment, el cònsol major també ha manifestat que aquest dilluns van començar les obres de la reforma exterior de la plaça del CEO "per donar un aire més modern". Aquestes obres tindran un cost de 600.000 euros i es preveu que estiguin enllestides el març del 2022. Concretament, la reforma consistirà en una remodelació del paviment, la instal·lació de nou mobiliari urbà i la construcció d'un petit amfiteatre.

Nou gimnàs del CEO