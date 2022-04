Ordino enceta una nova edició dels horts socials amb una xerrada sobre horticultura com a novetat

OrdinoUna dotzena d'hortolans d'Ordino han conegut aquest divendres el que serà el seu terreny de cultiu de cara a la nova temporada dels horts socials de la parròquia. En aquesta edició repeteixen nou padrins, mentre que altres tres s'han incorporat al projecte per primera vegada, i tres parcel·les s'han quedat lliures. Després del sorteig efectuat aquest matí, els hortolans podran anar a recollir les claus d'aquí a una setmana. Està previst que la temporada s'iniciï al mes de maig i s'allargui fins a l'octubre o el novembre, depenent de les hortalisses que cultivin.

Amb la posada en marxa d'aquesta edició s'ha previst una novetat a totes les parròquies que consisteix a celebrar una xerrada sobre horticultura. En el cas dels padrins d'Ordino i la Massana la trobada es desenvoluparà de manera conjunta. Anirà a càrrec d'un tècnic del comú de la parròquia massanenca i està previst que es dugui a terme a finals d'abril, tot i que la data encara està per concretar. Entre altres aspectes, el tècnic explicarà sobre el terreny aspectes bàsics sobre com tractar la terra i les millors maneres de cultivar.

A més a més, amb la millora significativa de la situació sanitària i havent deixat enrere els moments més durs de la pandèmia, per al setembre d'aquest any també s'espera recuperar el tradicional berenar amb els productes dels hortolans i es podrà tornar a celebrar la trobada interparroquial per tal que els padrins coneguin els horts dels uns i dels altres.