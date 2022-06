Una Ordino més neta gràcies als més petits de la parròquia

Andorra la VellaOrdino ha conclòs aquest dijous amb el segon i darrer consell d'infants d'enguany, el qual ja s'ha pogut celebrar de forma tradicional amb la presència d'alumnes de l'escola francesa com a públic a banda dels representants dels dos centres. Des de la corporació han valorat molt positivament els projectes que els infants han fet, la majoria dels quals han estat encarats amb el medi ambient i amb la Reserva de la Biosfera. "Està molt bé que les escoles conscienciïn aquest tema i demostra la voluntat que tenen de preservar el medi ambient", ha comentat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, acompanyat de la cònsol menor, Eva Choy, i de la consellera del comú, Cristina Montolio. Així, els alumnes de l'escola andorrana han dut a terme una recollida de brossa pels carrers d'Ordino i pel bosc, i, d'altra banda, els de l'escola francesa van tornar a fer una recollida de burilles i un 'CleaUp Day' pels voltants del centre escolar. En totes les activitats, els alumnes, tot i que van reconèixer que és una parròquia neta, encara van trobar força brossa per recollir.

D'altra banda, des de l'escola andorrana també van proposar crear unes bosses tèxtils reutilitzables pels comerços. Els alumnes van fer un concurs per escollir els logotips i finalment, els tres guanyadors són els que aniran a les bosses, ja que la corporació va aprovar la proposta i en total s'han encomanat 100 bosses que arriben aquest divendres i que a partir de la setmana vinent ja es podran adquirir als comerços de la parròquia. En aquest sentit, Choy, ha destacat que els logotips estampats mostren missatges relacionats amb el medi ambient i ha afegit que tota "la recaptació de les bosses anirà destinada a Unicef". Finalment, des de l'escola andorrana també van proposar poder fer cartells perquè la gent no llenci brossa als carrers i als parcs, per indicar l'edat adequada dels ginys dels parcs i per prohibir-hi l'entrada de gossos. Aquesta proposta queda pendent pel curs vinent per una qüestió de pressupost i a banda, pel que fa als cartells, han de seguir una sèrie de normatives, i, per tant, és una proposta més difícil de realitzar, ha indicat Mortés.

Pel que fa a l'escola francesa, han tornat a oferir xerrades sobre la Reserva de la Biosfera, i també han creat un passaport d'eco ciutadà. Els representants de l'escola han redactat una sèrie d'accions que tots els nens i nens del centre han de tenir per ser responsables amb el medi ambient, tant a l'escola, a casa amb la família o a la natura. D'altra banda, una de les propostes que no han pogut tirar endavant ha estat la plantada d'arbres. Els alumnes han explicat que un tècnic de Medi Ambient del comú els va comentar que no es podien plantar ara perquè els planters no viurien, i, per tant, han acordat fer la plantada a l'octubre.

Finalment, com a valoració del consell d'infants d'enguany, la corporació s'ha mostrat molt satisfeta, ja que pràcticament totes les propostes estaven encarades amb el respecte del medi ambient i amb millorar la qualitat de vida dels ciutadans. "Són uns valors que des del comú també estem promovent", ha comentat Choy.