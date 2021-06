Ordino reivindica que és reserva de la biosfera

OrdinoEls cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, s'han desplaçat aquest divendres al migdia fins a l'avinguda del Lloser, per veure instal·lat de forma definitiva el rètol 'Porta'm amunt'. Ubicat molt a prop del pont d'Ordino, al costat de l'entrada a l'explotació agrícola Any de la Part, el rètol dona la benvinguda a tots els visitants de la vall, declarada reserva de la biosfera l'octubre del 2020 per la Unesco.

Es tracta d'un conjunt arquitectònic de tres elements: un banc de pedra, una estructura compacta de xapa corten acabada en forma de 'V' i una porta annexa amb visió de tota la vall. El rètol es presenta il·luminat durant la nit en tres punts diferents de l'estructura. El projecte de l'agència de publicitat Wow Comunicació va ser escollit d'entre vuit propostes rebudes al concurs d'idees. El cost total de la intervenció ha sigut de 50.000 euros i l'execució de l'obra ha estat de tres mesos. El jurat que va escollir el projecte guanyador va estar format per membres de la majoria i la minoria.