Ordino vol construir un mirador panoràmic al pic de Peyreguils

OrdinoOrdino vol tirar endavant el projecte per al disseny i la construcció d'un mirador panoràmic de 360º amb forma i funció de rellotge solar al pic de Peyreguils a Arcalís, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Des del comú indiquen que es tracta d'un projecte de Secnoa i que l'edicte pel qual se sotmet a informació pública el projecte forma part de la concessió per l'obra i l'exposició pública.

El projecte se sotmet a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils i durant aquest temps tota persona interessada pot consultar-lo al departament d'Obres i Urbanisme en horari d'atenció al públic, i alhora, també pot presentar les al·legacions que cregui convenients.

Planta de compostatge a la Cortinada

D'altra banda, el comú vol tirar endavant una planta de compostatge per als residus vegetals biodegradables que el mateix comú genera en les tasques de neteja i manteniment al medi rural. La seva ubicació seria al carrer Xalets de la Cortinada, i al BOPA surt publicat un edicte del Govern pel qual sotmet a informació pública l'avaluació d'impacte ambiental que pot tenir la planta. Des de la corporació comenten que en cas que s'aprovi el projecte, també s'hi acceptarien residus similars d'origen privat.