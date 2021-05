País d'associacions: n'hi ha una per cada 100 habitants

Andorra la VellaSi el fet associatiu, el conjunt de ciutadans s'agrupen lliurement per aconseguir uns objectius en funció dels quals posen uns mitjans i uns recursos, és signe de comunitat activa, es podria dir que Andorra gaudeix d'una bona salut. El nombre total d'associacions registrades no ha parat de créixer des del 2016. Així, cal destacar que l'any 2020 n'hi havia 709 inscrites al registre, quan el 2016 eren 531. Aquestes associacions es reparteixen en sis categories: la secció general representa el 65%, els clubs esportius el 26%, les federacions esportives el 5% i les associacions d'acció esportiva, d'agrupació esportiva i les estrangeres, la resta.

Concretament, l'any 2020 es va tancar amb 459 associacions de secció general, setze d'acció esportiva, vuit associacions d'agrupació esportiva, 185 clubs esportius, 36 federacions esportives i cinc associacions estrangeres, segons la inscripció al registre d'associacions.

En l'àmbit parroquial s'observa que el centre neuràlgic respecte a la ubicació de les associacions es troba a Andorra la Vella, on a finals de l'any passat hi havia el 48,1% de totes les associacions del Principat, amb un total de 341. Respecte a l'any anterior, la xifra va augmentar en un 0,6% (dues associacions). Tot seguit, trobem la parròquia d'Escaldes-Engordany, amb 128 (el 18,1% del total), que durant l'any 2020 va registrar una disminució de l'1,5% (dues associacions menys) respecte a l'any anterior. En tercer lloc, la parròquia d'Encamp tenia 77 entitats registrades, cosa que va significar el 10,9% del total, i va presentar un increment interanual de l'1,3% (una més). Si s'analitza el nombre d'associacions per categoria i per parròquia es detecta que a totes hi predominen les entitats de secció general.

Entrant al detall de les xifres tenim que durant l'any 2020 es van donar d'alta deu associacions, xifra que va suposar quinze altes menys que les registrades durant el 2019, és a dir, un descens del 60%. Aquest fet s'explica per la reducció en el nombre d'altes de les associacions de secció general (dotze associacions menys) i dels clubs esportius (tres menys). De la mateixa manera que l'any anterior, Andorra la Vella va ser la parròquia en què es van registrar més altes, que van ser quatre, la qual cosa va representar el 40% del total. Aquesta parròquia va registrar un descens del 76,5% (tretze menys) en relació a les disset altes registrades durant l'any anterior. El segon nombre més elevat d'altes es va localitzar a la Massana, que va tenir tres associacions noves, que representen el 30% del total de les altes del país.

Per contra, al llarg de l'any passat es van donar de baixa un total de sis associacions, cinc més que durant l'any anterior, en què es va registrar una baixa. Per tipus d'associació, la secció general va registrar el nombre més elevat de baixes, amb cinc (el 83,3% del total). Pel que fa a les baixes d'associacions per parròquia, l'any 2020, Andorra la Vella i Escaldes- Engordany van ser les parròquies on es va registrar el nombre més elevat, amb dues cadascuna; l'any anterior no hi va haver cap baixa inscrita. Completen el nombre de baixes de l'any 2020 les parròquies d'Encamp i Ordino, amb una baixa cadascuna. Davant aquestes dades tenim que la creació neta d'entitats va presentar un saldo positiu, a partir de l'alta de deu associacions i la baixa de sis, la qual cosa va representar una diferència de quatre associacions actives i va significar un descens del 83,3% (20 associacions menys) respecte a l'any anterior, en què la creació neta va situar-se en 24. Per tipus, destaca la creació neta positiva de quatre clubs. Durant l'any 2020, la parròquia de la Massana va presentar el saldo positiu més gran en la creació neta d'associacions (tres més), seguida de la parròquia d'Andorra la Vella (dues més). En aquest sentit, la parròquia d'Andorra la Vella va tenir un decreixement en creació neta respecte a l'any 2019, amb una variació negativa del 88,2%.