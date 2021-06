El Pas de la Casa celebra la festa major de Sant Pere amb activitats infantils i concerts pels més grans

El Pas de la CasaAquest dimarts 29 de juny, el Pas de la Casa conclou la festa major del poble, que es va iniciar aquest dilluns amb un seguit d'activitats tant per a petits com també per a grans, tal com ha declarat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, qui s'ha desplaçat fins a localitat frontera aquest dia de Sant Pere. Per començar el segon dia de festa, la companyia 'La família Gordini' ha dut a terme una desfilada infantil amb música i balls pels diferents carrers del poble per animar la festa. Tot seguit, a les 12 hores, s'ha efectuat la tradicional missa de Sant Pere a l'església del Pas de la Casa amb la presència de les autoritats del comú encampadà, com també del ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres.

En aquest darrer dia de festa, la cònsol ha volgut agrair a la comissió de festes i al departament de Cultura, així com a tots els treballadors perquè "la festa hagi estat una realitat" i també, perquè "tots els ciutadans hagin pogut gaudir de tots els actes programats per aquesta festa major de Sant Pere". Cal recordar, que totes les activitats s'han programat a l'aire lliure a excepció de la missa per tal de no haver de ser tan restrictius amb les mesures sanitàries per la Covid-19.

Així, de cara aquesta tarda, a les 15.30 hores la companyia 'Colors de monstre' oferirà una activitat infantil a la plaça de l'Església. Durant tot el matí i la tarda, tant de dilluns com de dimarts, la plaça de l'Església es troba plena de jocs infantils i inflables. Ja de cara al vespre, comencen les activitats enfocades per a un públic més adult, amb un concurs de petanca i amb el concert amb el grup 'Dalton Band'. I per cloure la festa, hi haurà un castell de focs des de l'antiga duana.

D'altra banda, durant la jornada de dilluns, a banda de les activitats infantils, també hi va haver un concert de versions a càrrec de 'La Banda del coche rojo' i es va acabar el dia amb una sessió de tapes i de cinema a la fresca.