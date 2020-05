Alguns pediatres qüestionen que els nens siguin grans transmissors de la Covid-19

Seguint el model d'altres malalties infeccioses respiratòries com la grip, els infants s'han considerat des del principi de la pandèmia de la Covid-19 com grans transmissors del coronavirus. Per aquest motiu, com a mesura de precaució, el departament de Salut va decidir tancar les escoles el 13 de març. Ara una sèrie de pediatres qüestionen aquesta hipòtesi inicial basant-se en múltiples estudis que s'han fet a nivell internacional i que han permès seguir el comportament del virus, segons ha informat TV3. Pere Soler, cap de Patologia Infecciosa del Servei de Pediatria de la Vall d'Hebron, assenyala en declaracions a l'ARA que a les escoles i a les atencions primàries pediàtriques no es van produir brots perquè "els nens s'infecten molt menys". "Després de quatre mesos d'epidèmia a Catalunya s'ha vist que els infants s'han infectat poc i generalment amb formes lleus", afirma Soler. Pel que fa al seu grau de contagiositat, les primeres dades demostren que "no formen part significativa de la cadena de transmissió" i que hi ha hagut poc contagi intrafamiliar a partir dels nens. A la Vall d'Hebron, assenyala, han tingut només 28 casos infantils de covid-19, davant d'uns 3.000 d'adults.

Alguns treballs internacionals han quantificat el nombre de virus que tenen a nivell respiratori els nens i aquest és "clarament inferior" al dels adults, apunta Soler. En la mateixa línia, Carlos Rodrigo, director clínic de Pediatria Infantil de l'Hospital Germans Trias i Pujol, sosté, també en declaracions a l'ARA, que "els nens no són els vectors fonamentals de la malaltia, tal com es pensava". "El fet que tinguin una simptomatologia tan baixa i que no tinguin ni tos ni mocs contribueix a fer que siguin poc transmissors, la qual cosa no vol dir que no puguin contagiar", adverteix.

En relació amb la polèmica obertura de les escoles, estretament relacionada amb aquest suposat alt grau de transmissibilitat, Soler opina que caldria estudiar el comportament del coronavirus en casals i esplais durant l'estiu per poder recollir dades i així prendre decisions de cara al setembre, que és quan el problema –amb l'hivern en perspectiva i l'augment de grips estacionals–, es posarà realment sobre la taula. "Més que els nens, el que cal gestionar bé a les escoles o als casals són els adults, de manera que s'evitin congestions a l'hora de deixar-los i recollir-los. Això és més important que no pas que els infants portin mascareta", explica Soler. El doctor Rodrigo afegeix: "No hem de tenir por que els nens tornin a escola, perquè probablement és el lloc on millor estan". Respecte a les mesures de seguretat actuals, el pediatre qüestiona la seva eficàcia: "S'acabarà demostrant que els beneficis de dur mascaretes són menors que els riscos de fer-ne un mal ús". Pel que fa a les distàncies de seguretat, tem que sigui difícil fer-les respectar per les criatures més petites.

El que sí que és molt important, assenyalen tots dos metges, és que els pares no portin els infants a escola si estan malalts, i això amb qualsevol tipus de malaltia. "Les coses que ja se sabien i no es feien ara s'hauran de fer, així com ensenyar bons hàbits als nens, com ara que no estosseguin damunt de l'altre o que no comparteixin el got", conclou Rodrigo. El risc, tanmateix, no és zero.