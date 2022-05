Andorra la VellaHi ha moltes dites vinculades a la pluja durant aquests mesos -és lògic, som a la primavera-. En català, la més coneguda és 'pel maig cada dia un raig' i en espanyol, 'abril, lluvias mil' (que bé es podria aplicar també al maig). I és que aquesta estació, en la qual floreixen les plantes i els arbres, inevitablement també ve acompanyada de xàfecs. Perquè la pluja no t'aturi, a Pyrénées Andorra pots trobar una àmplia varietat d'impermeables, paraigües i accessoris.

Rains

És una de les propostes que més mirades acapara entre els especialistes en moda; una marca d'origen danès que ha reinventat el clàssic impermeable amb peces totalment unisex i que a Andorra pots aconseguir a Pyrénées de manera exclusiva. Rains va néixer fa vuit anys amb l'objectiu d'estendre a la moda per a pluja, l'estil minimalista que sempre ha caracteritzat la cultura danesa. El més interessant és que la marca va més enllà dels impermeables i ofereix una àmplia gamma de barrets, motxilles, fundes d'ordinador i carteres, per aconseguir un 'total look'.

Ecoalf

Disposa de jaquetes d'entretemps impermeables. Són sostenibles, originals, modernes i amb una gran varietat de colors. La marca, també present a Andorra de manera exclusiva a Pyrénées, es caracteritza per fer les seves peces amb teixits generats a través de plàstic reciclat.

El president i Fundador d'Ecoalf, Javier Goyeneche, va crear la marca de moda sostenible l'any 2009 amb un ventall d'articles de moda per a home i dona basada en el reaprofitament d'escombraries abocades al mar.

The North Face

La marca de muntanya per excel·lència. Simple, pràctica i amb teixits molt lleugers però resistents! Pels dies que no s'acaben d'aclarir, les seves jaquetes fines permetran parar el vent i protegir-te perquè no passis fred. Per córrer, per fer trekking o simplement per gaudir de la natura, The North Face, és la marca d'esport d'altíssima qualitat que mai et decebrà. En definitiva, acabaràs desitjant que plogui!