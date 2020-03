El personal del SAAS fa un vídeo d'agraïment

Després que la ciutadania aplaudeixi cada vespre a les vuit al personal sanitari des que va començar la crisi del brot de coronavirus, els professionals del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) han fet aquest dimarts un vídeo com a agraïment al reconeixement de la ciutadania. "Us volem donar les gràcies per totes les mostres de suport que hem rebut", es pot llegir al compte de Twitter del SAAS. Al mateix temps, metges i infermeres de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell demanen a la població que es quedin a casa per fer front a la crisi.