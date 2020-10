Les pistes d'esquí franceses volen ser ecològiques

'Domaines Skiables de France', la patronal que representa les estacions d'esquí del país gal, vol que l'any 2037 les estacions d'esquí franceses emetin 0 carboni. És la principal conclusió d'un estudi elaborat durant dos anys per 200 representants de l'entitat i que es va presentar la setmana passada al seu congrés anual, a Grenoble, amb 550 congressistes i prop de 70 expositors.

El president de l'associació, Alexandre Maulin, va recordar que les estacions d'esquí "són les primeres víctimes de l'escalfament global però, en canvi, de cara a la societat i els sectors ecologistes, són assenyalades com a part del problema". Per tal de reduir la petjada de CO2 a les estacions d'esquí es proposa el compliment de 16 mesures, com que les llevaneus hauran de substituir en el futur el combustible fòssil per motors d'hidrogen, o que els canons de neu siguin cada vegada més eficients en el consum d'energia. També pretenen que l'accés a les estacions d'esquí es faci amb transport públic, promovent la combinació de l'ús del tren i el cotxe.

L'altre aspecte que es va tractar al congrés va ser l'acord per establir un criteri únic en les mesures de protocol sanitari que hauran d'adaptar totes les estacions d'esquí de cara a la nova temporada de neu. En el cas d'Andorra, també les instal·lacions estan elaborant els seus propis protocols per garantir la màxima seguretat de cara a l'hivern.