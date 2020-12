Els bars podrien obrir al migdia a partir de dimarts vinent

Si la situació sanitària continua millorant el proper decret de relaxament de les mesures de contenció del coronavirus podria incloure ja la mesura que els bars obrissin al migdia. Aquesta és la notícia que ha avançat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en el marc de la seva compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat, en la qual també ha manifestat que augmentar l'aforament de les taules és una mesura que s'haurà de deixar per més endavant, quan el risc de la pandèmia estigui en un nivell 2 (ara s'està al 3). El ministre també ha manifestat que és complicat calendaritzar com han fet altres països la vacunació contra la Covid, tot i que ha manifestat que s'espera que cap a finals del mes de gener es pugui començar per una població diana que representa el 20% de la població i que comprèn majors de 65 anys, persones vulnerables i el personal que està més en la primera línia.