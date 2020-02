La policia investiga una agressió a un menor a Escaldes-Engordany

La policia investiga l’agressió a un menor d’edat que s’hauria produït aquest dijous a la tarda a Escaldes-Engordany, més concretament al Prat del Roure. De moment, tal com confirmen des del cos de l’ordre, no hi hauria cap detenció arran d’aquests fets. Tot sembla indicar que l’agressió l’hauria protagonitzat un grup de menors contra un altre, de 15 anys, que va resultar ferit. En aquest sentit, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell confirma que el noi va ser atès aquest dijous al voltant de les sis de la tarda, però va ser donat d'alta amb policontusions.

Tal com han confirmat fonts consultades, en l'agressió va participar un grup força important de menors. La víctima és fill d'una treballadora d' Andorra Telecom que es trobava participant en la jornada prèvia al Saló del videojoc que s'ha inaugurat aquest divendres al migdia.

Aquesta és la segona agressió que s’ha registrat aquesta setmana protagonitzada per un grup de menors i en què la víctima és també un jove. D’aquesta manera, la policia continua investigant la que va tenir lloc a Encamp dimarts d’aquesta setmana i en què va resultar ferit un noi de 16 anys de la Seu d'Urgell.