Què pots fer des d’aquest divendres a Catalunya

Andorra la VellaDes d’uns tasts de formatges a la Fira de Sant Ermengol de la veïna Seu d’Urgell, fins a un vermut davant del mar tot aprofitant els darrers dies de calor... sigui quin sigui el pla per aquest cap de setmana, si és previst que ocorri a Catalunya, des d’aquest divendres s’han eliminat la majoria de mesures decretades per la Generalitat per mirar de frenar els contagis provocats pel Sars-Cov-2.

Es manté una limitació per a les activitats que es desenvolupin en recintes tancats. Les de l’aire lliure, però, pràcticament tornen als paràmetres prepandèmics. En el sector de la restauració, a més d'acabar amb les limitacions d'aforament, recuperen el seu horari d'obertura. També queda anul·lada la limitació de tenir un màxim de deu persones per taula, així com la distància entre els clients. Els espectacles esportius a l'aire lliure tornen a tenir un 100% d'aforament, mentre que els que es fan en pavellons hauran de quedar-se al 80%. Universitats, congressos, biblioteques i espectacles culturals recuperen l’aforament del 100%.

Pel que fa a l'oci nocturn, les restriccions segueixen igual, assimilables a les d’Andorra, cal tenir el passaport covid per poder-hi accedir i l'aforament es queda al 70%. Tot plegat, segons ha explicat aquesta setmana el president català, perquè el Procicat ha rebaixat el nivell de la pandèmia d'emergència a alerta.

Tot i la rebaixa o eliminació d’algunes de les mesures, "l'ús de la mascareta continua sent obligatòria en els mateixos espais on ho és actualment", ha insistit Pere Aragonès. El President català ha advertit també que "la pandèmia ha perdut força però no ha acabat" i que l'aixecament d'aquestes restriccions "no pot ser sinònim d'una relaxació total". De la mateixa manera que ha fet aquesta setmana el ministre de Salut andorrà, el dirigent català, en la seva compareixença, també ha volgut animar les persones que encara no han fet perquè es vacunin.