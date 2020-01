El projecte Àgora proposa un museu i un arxiu per la zona posterior de Casa de la Vall

El concurs d'idees públic nacional i obert per la selecció d'un professional de l'arquitectura per a la realització del projecte de remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall ha acordat atorgar el primer premi a Xavier Aleix Palou pel seu projecte anomenat Àgora que, a més, rebrà 10.000 euros. El projecte es basa en la redistribució de l'espai de la parcel·la antiga de la Casa del Benefici i el col·legi Sagrada Família, juntament amb els jardins, aparcament i roc, amb la construcció de dos edificis on proposen un museu i un arxiu, a més d'un aparcament soterrat.

El concurs neix un cop es va produir l'enderroc en el 2018 de la Casa del Benefici i la casa adjacent. D'aquesta manera, el Consell General, amb l'objectiu de millorar l'entorn de Casa de la Vall, conjuntament amb la seva integració al cas antic d' Andorra la Vella, va obrir el concurs d'idees que ha guanyat Xavier Aleix Palou amb una valoració de 7,57 punts sobre 10 per part del jurat del concurs.

En el concurs s'han presentat vuit propostes que estaran exposades al vestíbul principal del Consell General durant una setmana, perquè el públic pugui veure-les.

Un cop escollit el projecte guanyador, la proposta haurà de ser estudiada tant pel Consell General com pels serveis tècnics, que decidiran la viabilitat. En aquest sentit, es preveu que durant aquesta legislatura es pugui treball i finalitzar el projecte definitiu. El que han anomenat ja com la primera fase del projecte. Hi haurà una segona fase, que serà l'obra pròpiament dita, que previsiblement no començarà abans del 2023.

La síndica general, Roser Suñer, ha manifestat que "cal recordar que és un concurs d'idees i en cap cas és definitiu", i ha afegit que "aquesta proposta encara l'han d'estudiar els serveis tècnics".