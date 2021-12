Protecció Civil i Mobilitat recomanen limitar els desplaçaments interns per la previsió de nevades generalitzades

Andorra la VellaEls departaments de Protecció Civil i Mobilitat recomanen limitar els desplaçaments interns amb vehicle propi i anticipar els trajectes previstos de cara a la previsió de nevades generalitzades a partir d'aquest dissabte al vespre i fins dilluns a primera hora. Des del Govern informen que el Servei Meteorològic ha emès un avís groc per vent i neu amb previsió de nevades generalitzades.

Així, s'esperen gruixos acumulats al voltant dels 40 centímetres (cm) a 2.500 metres (m), 30 cm als 2.000 m, 20 cm als 1.500 m i 8 cm a 1.000 m. A més, el vent també s'intensificarà a partir d'aquest migdia amb rafegues que podran arribar a la matinada del dilluns als 70 quilòmetres per hora (km/h) al fons de vall i 100 km/h als cims. Es poden seguir les indicacions a través de l'aplicació mobilitat.ad, meteo.ad, a protecciocivil.ad, així com les xarxes socials oficials per informar-se de l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica.

A la tarda ens creuarà un front fred que deixarà nevades al nord del país. Al vespre, l’aire fred i l'augment de la força del vent, estendrà les nevades❄️ arreu d’#Andorra i a qualsevol cota.

Aquestes, podran persistir fins dilluns al matí.

⚠️#Avís_groc per vent i neu pic.twitter.com/Ah4ii0OM5i — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 4 de diciembre de 2021

De la mateixa manera es recomana limitar i extremar les precaucions en les activitats a l'exterior i sortides a la muntanya. I es recomana evitar desplaçaments el dilluns. A hores d'ara els departaments del Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i els Cossos Especials romanen atents a l'evolució de les previsions.