Les proves diagnòstiques de Covid tornen a ser de pagament per als turistes

Andorra la VellaEl Govern ha acordat tornar a cobrar als turistes que se sotmetin a proves diagnòstiques de Covid-19 al Principat. Segons publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), aquelles persones que no compleixin els requisits de residència o treball al país, però que necessiten fer-se aquestes proves en el marc del certificat Covid digital per acudir a determinats espais o activitats, o per al retorn del seu país d'origen, hauran de satisfer el pagament de 40 euros en el cas d'una TMA i de 5 euros si es tracta d'un test ràpid d'antigen.

Tal com detalla el BOPA, el preu de la prova inclou la realització de la mateixa i el lliurament dels resultats i certificats corresponents per mitjans telemàtics o paper. Tot i això, estan exempts del pagament aquells turistes que se sotmetin a una prova per prescripció mèdica d'un professional de la salut d'Andorra o quan les proves diagnòstiques són indicades pel ministeri de Salut a través del circuit específic.