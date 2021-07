La qualificació energètica dels edificis també tindrà en compte la seva emissió de gasos d'efecte hivernacle

Andorra la VellaEl Govern ha impulsat la modificació del reglament de la qualificació de l'eficiència energètica en l'edificació. Tal com ha explicat el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, els canvis tenen per objectiu, principalment, incloure el component de gasos d'efecte hivernacle que genera un edifici a l'hora de definir la qualificació energètica que té.

En aquest sentit, ha recordat que fins ara, la qualificació s'establia segons una escala gradual de set nivells entre la lletra A (la més eficient) fins a la G (la que menys) i referint-se únicament al consum d'energia que tenia l'edifici. Les modificacions proposades introdueixen el component de l'índex de gasos d'efectes d'hivernacle i per tant la qualificació de l'eficiència energètica passa a establir-se d'acord amb dos elements, l'índex d'energia primari i índex de gasos d'efectes hivernacle.

Tal com ha explicat Miquel la qualificació permet que l'usuari pugui conèixer el consum energètic de l'habitatge i els costos energètics als quals ha de fer front segons la qualificació de l'habitatge.

Segons ha posat en relleu el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, l'actualització del text ha estat consensuada amb els actors implicats i permet donar resposta a les diferents demandes que s'han realitzat des del mateix sector, després d'un any de la implementació del reglament. En aquest sentit, Miquel ha destacat que ja hi ha 2.319 qualificacions registrades, 1.461 de les quals a través del format tradicional i altres 858 per la via del tràmit digital, una eina que es vol potenciar. Els números registrats amb poc temps representen que "la certificació s'ha convertit en una eina real d'informació per a l'usuari", ha resumit Miquel.

Les modificacions "pretenen la millora de la transparència i la informació als usuaris relativa a l'eficiència energètica en el mercat immobiliari, però sobretot facilitar la interpretació i l'aplicació al sector tècnic professional encarregat d'elaborar i registrar les qualificacions energètiques", ha resumit, Miquel que ha recordat que el reglament es despenja de la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). Entre els canvis duts a terme també hi ha que s'integren les xarxes de calor.

A més, la modificació del text permet donar seguiment a la recentment publicada estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050 que apunta que la despesa energètica nacional per a usos de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària al sector de l'edificació representa el 23% del total. Per tant, la millora de l'eficiència energètica del parc immobiliari, tant nou com existent, es configura com una línia d'acció estratègica en termes de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic a Andorra.

Seguint el que ja es recollia en el reglament anterior, la qualificació és obligatòria per a la compravenda d'habitatges a partir de l'1 de gener de l'any passat i en habitatges de lloguer ho serà a partir de l'1 de gener del 2023.