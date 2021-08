La quarta edició de la Jorma Urban Trail espera arribar als 500 corredors

Escaldes-EngordanyLa quarta edició de la Jorma Urban Trail, la cursa impulsada pel comú d'Escaldes-Engordany i que fusiona els camins tradicionals que uneixen la parròquia amb la muntanya, se celebrarà el 25 de setembre, després que el 2020 s'hagués de suspendre a causa de la pandèmia. Segons han explicat des de l'organització a la presentació de la cursa, esperen poder arribar fins als 500 inscrits. A més, enguany, com a novetat, a banda dels tres recorreguts tradicionals, s'afegeix una nova prova de tres quilòmetres. El conseller d'Esports i TIC de la corporació escaldenca, Josep Batalla, ha comentat que desitgen que aquest nou recorregut tingui molt bona rebuda "entre els més menuts i les famílies", ja que serà una cursa per fer "tranquil·lament i que no tindrà una gran dificultat tècnica". En aquesta modalitat, no hi haurà presa de temps i es busca que els ciutadans puguin conèixer camins de la parròquia, ha indicat.

Tradicionalment, la Jorma Urban Trail era la primera prova de la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra de curses de muntanya, però com a principis d'any hi va haver una nova onada de la pandèmia de la Covid-19 es va decidir ajornar. "El comú volia garantir que es pogués fer amb seguretat i amb la participació de molta gent", ha manifestat Batalla, i per aquest motiu volen que s'hi apunti com més gent millor.

Pel que fa als recorreguts, a banda del nou de tres quilòmetres, es mantenen la curses de 5, 10 i 21 quilòmetres. Així, tot i que des de l'organització es marquen la fita d'arribar als 500 inscrits, una xifra similar a l'edició del 2019 quan hi va haver 520 participants, la cursa tindrà fins a 700 places disponibles. Concretament, hi haurà 100 inscripcions pels recorreguts de 3 i 5 quilòmetres i 250 pels de 10 i 21 quilòmetres. "Esperem que vinguin els millors corredors d'àmbit nacional i també algun d'internacional", ha declarat el cap de departament d'Esport del comú, Julio Pintado, remarcant que han afegit el nou recorregut perquè les famílies "vinguin a gaudir".

Els protocols del ministeri de salut permeten que les sortides de les proves puguin ser convencionals. Així, cada recorregut tindrà una hora de sortida. "Com a requisit, a la sortida el corredor haurà de portar la mascareta i també durant els primers 500 metres", ha explicat Pintado, qui ha afegit que als avituallaments també s'haurà de dur. "L'objectiu era recuperar la normalitat" ha emfasitzat el cap de departament. Pel que fa a l'organització, també preveuen que hi hagi d'haver més persones implicades en les zones de sortida i d'arribada.

Durant la presentació de la cursa també ha assistit el director tècnic de la cursa, Gaspar Pellicer, qui ha comentat que els recorreguts patiran algunes petites variants. En aquest sentit, enguany, a causa d'alguns arbres caiguts per les inclemències meteorològiques, les curses de 21 i de 10 quilòmetres no passaran pel rec del Solar, sinó que s'anirà per un recorregut paral·lel ubicat a la carretera de la Plana. D'altra banda, amb la Covid-19 s'ha decidit que no hi hagi zones "de doble direcció", ha explicat Pellicer, assegurant que es mantindran els avituallaments habituals.

Les inscripcions es podran fer a partir de les 10 hores d'aquest dissabte 14 d'agost a la pàgina web del comú i també es podran fer presencialment a la botiga Jorma Trail d'Andorra la Vella. Els preus van de cinc a quinze euros, segons la llargada de la prova. La recollida de dorsals i de la samarreta es farà el divendres 24 de setembre a la sala del Prat del Roure amb uns horaris més amplis i adaptats perquè no hi hagi aglomeracions. A més, en la inscripció, el corredor podrà col·laborar amb un euro addicional amb l'Associació de Celíacs d'Andorra (ACEA). De la mateixa manera, el comú també farà una aportació a l'associació per cada inscripció.