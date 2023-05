Els ramaders asseguren que hauran de tancar les explotacions si continua la sequera

Andorra la VellaEl canvi climàtic està afectant de forma molt important a les explotacions ramaderes a Andorra. Els llargs episodis de sequera fan que tenir bestiar no sigui rendible i situen les pèrdues en milers d'euros cada any. Per aquest motiu, els ramaders demanen ajudes a Govern per evitar que s'hagin d'anar tancant explotacions per l'acumulació de pèrdues. La situació complicada ja s'arrossega des d'un parell d'anys per la falta de pluges que complica molt l'engreix dels animals al país. En declaracions a Andorra Televisió, el ramader Òscar Coma ha explicat que "el problema és que nosaltres ens dediquem a vendre carn i el bestiar que engreixem ja fa dos o tres anys que no és rendible. Però una cosa és que no sigui rendible i l'altra que estiguem perdent diners constantment". Davant de la certesa que el canvi climàtic continuarà i hi hagi més episodis de sequera cada any, els ramaders asseguren que cal suport públic per mantenir els negocis. La major part de les explotacions no ha tancat, segons Coma, perquè compensen les pèrdues amb els ingressos que els hi dóna el cultiu de tabac, però aquesta situació no pot continuar indefinidament.