El Raonador del Ciutadà participa en el Congrés de la Federació Iberoamericana a Colòmbia

Andorra la VellaAndorra ha participat aquesta setmana a la XXVIII Assemblea i al XXVII Congrés de la Federació Iberoamericana de l'Ombudsperson, que ha tingut lloc entre el 3 i el 5 d'octubre a la localitat colombiana de Barranquilla.

En aquesta ocasió, amb representació de 18 dels 22 països membres, i amb prop d'un centenar de defensors i defensores del poble, procuradors, proveïdors, presidents de comissions nacionals o estatals de Drets Humans (DDHH) d'Iberoamèrica; amb l'objectiu d'avaluar les amenaces a la independència i l'autonomia de les Institucions Nacionals de Drets Humans i el seu impacte sobre la integritat de la democràcia i la vigència dels drets de la ciutadania a lberoamèrica.

Cada any, la FIO selecciona un país membre com a amfitrió del congrés. Aquest any, s'ha celebrat a Colòmbia, amb el lema 'Independència i autonomia de la magistratura moral: fonaments essencials de la democràcia'. Un dels objectius de la trobada ha estat el de renovar el Consell Rector de la FIO.

El Defensor del Poble de Colòmbia, Carlos Camargo Asiss, ha estat escollit per assentiment com a nou president de la FIO, en substitució del dominicà Pablo Ulloa, que ha encapçalat la federació els darrers dos anys.

L'assemblea també ha escollit els membres del Consell Rector de l'entitat, encarregats de representar les cinc regions iberoamericanes fins al 2025.

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, ha participat de les diverses taules de treball, centrades en problemàtiques comunes com les migracions, l'accés a la salut o l'habitatge, així com la formació en drets humans i la protecció de la infància i l'adolescència. Vila, a més, ha aprofitat per acomiadar-se dels seus homòlegs, ja que el mes de desembre conclou el seu mandat al capdavant de la Institució.

La propera assemblea tindrà lloc a finals de l'any 2024 al Paraguai.

