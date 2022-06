Raül Ferré domina la Pujada a Arinsal

ArinsalCompetia a casa, amb tot el que això suposa. En un traçat que es coneix a la perfecció. Amb aquesta pressió afegida, Raül Ferré (Silver Car CS) va demostrar, ahir, fusta de campió que té i no va donar cap opció a la resta de pilots i es va imposar en les tres ascensions de la Pujada a Arinsal, una dissabte i dues diumenge. Darrere del jove pilot de l'ACA, s'ha classificat el bicampió de França de Muntanya i una de les grans figures de l'especialitat, Sébastien Petit (Nova NP01-2), seguit del també francès Sébastien Jacqmin (Nova NP03). Els tres han integrat el podi en categoria Sport (Sèrie A, oberts).

En la categoria de producció, Gerard de la Casa (Ford Fiesta) tampoc ha donat cap opció als seus rivals i s'ha imposat amb contundència. Segon i tercer han estat, respectivament, Jordi Gaig (Porsche GT3 R) i Joan Salvans (Porsche 997 GT3). Finalment, en Nacional, que és on van competir tots els pilots que comptaven amb vehicles que no s'ajustaven a la normativa francesa, el bòlid elèctric d'Àlex Bercianos (QEV RX2e) ha estat el millor, certificant el domini dels pilots andorrans en la prova de casa, organitzada per l'Automòbil Club d'Andorra. A més a més, Raül Ferré ha rebut el premi Joan Vinyes en realitzar l'ascensió més ràpida amb un temps de 2.03.