El Regal Barça continua la seva pretemporada a Encamp amb l'objectiu d'assolir el màxim de títols

EncampEl 7 de setembre de 2011...

Per quart any consecutiu el Regal FC Barcelona està duent a terme l'estatge de pretemporada a la parròquia d'Encamp. Precisament, aquest dimecres al migdia els seus jugadors i cos tècnic han estat interrogats per nens i nenes encampadans després de l'entrenament del matí. Posteriorment, l'entrenador, Xavi Pascual, en roda de premsa, ha destacat el procés de recuperació de Pete Mickeal, l'adaptació de Xavi Rabaseda i s'ha referma en l'objectiu d'arribar el màxim de lluny en totes les competicions i guanyar-les.

Els jugadors del primer equip del Regal FC Barcelona, conjuntament amb el cos tècnic i els juvenils que els acompanyen en l'estatge de pretemporada que estan duent a Encamp, s'han sotmès aquest dimecres al migdia a una sessió de preguntes d'un grup de nens i nenes de la parròquia. Les preguntes han anat des de l'estat físic d'alguns del jugadors, fins a l'adaptació d'alguns del nous fitxatges, sense deixar de banda el parer sobre la parròquia i el país que els acull.

Després, a la sala de premsa, l'entrenador, Xavier Pascual, i el jugador Boniface N'Dong, han comparegut acompanyats de la consellera de Joventut i Turisme d'Encamp, Elisabet Pirot. Pascual ha parlat de la recuperació de Pete Mickeal i ha dit que 'l'està portant bé', cosa que significa que s'està recuperant i que tornarà a ser un jugador important per a l'equip. També ha parlat sobre la nova incorporació que significa el retorn de Xavier Rabaseda explicant que 'va pel bon camí, però el més important són les ganes que hi posa'.

L'entrenador del Regal Barça ha reiterat l'objectiu que té l'equip que 'és sempre el mateix: ser competitiu, fer tot per guanyar i estar el més enllà en totes les competicions que sortim a jugar i, si pot ser, guanyar-les'.

Aquest objectiu també l'ha reforçat el jugador senegalès Boniface N'Dong que ha dit que el Barça 'és símbol sempre de competitivitat' i que pensen en totes les competicions: 'pel nostre equip és sempre el mateix objectiu: jugar bé en totes les competicions i jugar per guanyar'.