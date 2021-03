Repunt de positius per Covid que el Govern associa al Carnaval

Andorra la VellaFa una setmana que el Govern ha registrat un repunt de casos positius de Covid-19. S'ha passat d'una tendència que anava a la baixa des de febrer, a diagnosticar més d'una vintena de casos diaris durant la darrera setmana. Bona part de la responsabilitat d'aquest fenomen es deu als dos brots, d'Arinsal i del Tarter, que sumen més d'un centenar de positius, entre els quals dues persones ingressades a la Unitat de Cures Intensives. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat aquest dilluns que el d'Arinsal encara continua viu, i podria continuar augmentant. De fet, aquest dilluns ha reportat tres nous positius, que se sumen als 56 que ja s'havien registrat, i ha vinculat el repunt de casos dels darrers dies a una conseqüència de la festivitat de Carnaval. “L'origen pensem que pot venir determinat per les vacances de carnaval, per persones que hagin sortit del país o per l'increment de les interaccions que hi poden haver hagut durant la festivitat”, ha la dirigent.

Mas ha recordat que l'origen del brot d'Arinsal va ser la interacció social i que en aquests moments es troba en seguiment. "Pensem que estem a prop" del final del brot, "però hem de seguir veient l'evolució dels casos", ha declarat la secretària d'Estat de Salut, afegint que els contagis ja es troben en transmissió familiar i per tant, se'ls fa difícil poder saber si està limitat a Arinsal. A més, ha indicat que s'estan duent a terme els procediments oportuns de traçats i si observen que no es van complir les restriccions de seguretat, se seguiran els tràmits i les mesures que pertoquin. A banda dels nous contagis, la situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell es troba igual, amb dues persones del brot a la Unitat de Cures Intensives i una altra a planta. Per altra banda, el brot de Grandvalira continua amb 41 casos i "sembla que està estabilitzat", ha manifestat Mas.

En aquests moments resten 381 casos actius i les altes s'eleven a 10.795. A l'hospital hi ha 14 persones ingressades, 7 a planta i 7 a l'UCI, 4 dels quals es troben ventilats.