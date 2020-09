La reunió d'alcaldes iberoamericans també s'ajorna a la primavera del 2021

La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, s’ha trobat aquest dimecres amb la cònsol major, Conxita Marsol, al comú d’Andorra la Vella per avançar en els preparatius per a la celebració del 'Foro de Gobiernos Locales' que inicialment s’havia de celebrar el proper 2 d’octubre i que s’ha decidit ajornar a causa de la Covid-19 fins la primavera del 2021. De la mateixa manera que s'ha fet amb la Cimera de caps d’Estat i de govern que acollirà el Principat d’Andorra, la trobada a la capital també es desplaça uns mesos per fer-la possible de manera presencial.

Val a dir que el 'Foro de Gobiernos Locales' reuneix des del 2006 periòdicament els alcaldes iberoamericans, una trobada que se celebra habitualment en una ciutat del país on té lloc la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern.

La reunió entre Marsol i Grynspan s’ha celebrat aquest matí al comú d’Andorra la Vella aprofitant l’estada de la màxima representant de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) per presidir la X Conferència Iberoamericana de ministres de medi ambient que se celebra aquesta tarda telemàticament des del Centre de congressos d’Andorra la Vella. La darrera edició del Foro de Gobiernos Locales, a la qual va participar la cònsol major, es va celebrar a Madrid el novembre del 2018, coincidint amb l’Assemblea General de la 'Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas' (UCCI).

Aquest organisme també ha comunicat que ajorna fins al 2021 la celebració de l’Assemblea que està previst que tingui lloc a Madrid. De fet, la UCCI –de la qual Andorra la Vella n’és membre– col·labora i participa activament amb la SEGIB en les edicions d’aquest fòrum celebrades en capitals iberoamericanes.