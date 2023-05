La rumba catalana de Muchacho torna al Red Bar d'UNNIC

Andorra la VellaVa estar present durant la inauguració d'UNNIC i el seu carisma damunt l'escenari ha fet que es torni a comptar amb la seva música. És batejat com l'herència de Peret, el rei de la rumba, i també de grans noms com el de Pescaílla, Chipen o Estrellas de Gràcias. El seu projecte defuig de mesclar la rumba amb altres pals i presenta una música pura i autèntica aclamada pel públic. Novament, Muchacho aterra al Red Bar d'UNNIC amb una actuació que se situa com el cap de cartell del cap de setmana. La cita tindrà lloc el divendres 12 a partir de les 21.30 hores.

Des del centre s'assegura que aquesta és una de les actuacions top d'aquesta setmana. Tot i això, l'activitat al Red Bar ja haurà començat el dijous 11 amb el concert d'AK Duet, també a partir de les 21.30 hores. De cara a dissabte i diumenge, es preveuen les actuacions de Tori Sparks, la cantant i compositora nord-americana amb seu a Barcelona popularment coneguda per la seva capacitat per mesclar diverses gèneres musicals i connectar-se amb tota mena de públics, i el ja conegut Dj Angel de Andrés, un altre dels habituals a UNNIC.

L'oferta d'entreteniment del centre d'oci s'acaba de completar amb l'espectacle 'First' que ofereix el Show Dinner, un esdeveniment que se celebra tots els dissabtes a partir de les 21.30 hores i que es complementa amb un menú de nivell per als assistents. La música i l'espectacle estan garantits.