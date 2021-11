Salut cita a 2.400 persones per rebre la tercera dosi entre dilluns i dimarts

Andorra la VellaAmb més d'un 78% de la població major de 16 anys vacunada amb la pauta completa, i després d'administrar la tercera dosi als residents dels centres sociosanitaris al llarg de la tardor, el Govern, seguint la dinàmica dels països de l'entorn, ha decidit administrar també una tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a la població major de 65 anys. Així, la inoculació d'aquesta tercera dosi per aquest sector de la població començarà aquesta propera setmana, i de moment, per dilluns i dimarts, l'executiu ja ha citat a 2.400 persones per rebre el vaccí.

Des de l'executiu han avançat que s'administraran al voltant d'unes 1.200 vacunes diàries i la idea és seguir citant a la gent pels propers dies, ja que es va fent progressivament i amb una mica de marge. Cal recordar, que les persones no s'han d'inscriure per rebre aquesta nova dosi, sinó que és l'executiu qui avisa de l'hora i el lloc de la vaccinació. Per tant, remarquen que, tot i que la gran part s'administraran a la plaça de Braus, cal estar atents a les indicacions de la cita perquè també es vacunarà al centre de dia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Aquesta tercera dosi només s'administrarà a partir dels 65 anys, però des del Govern van deixar la porta oberta a anar baixant progressivament les franges d'edat fins a arribar a la totalitat de la població. D'altra banda, Salut també reitera que les vacunes per a aquesta tercera dosi no han de per què ser de la mateixa farmacèutica que les rebudes anteriorment. D'aquesta manera, Andorra posarà vaccins de Moderna i Pfizer per aquesta nova dosi, i de fet, des de Salut remarquen que hi ha estudis que demostren que barrejar les vacunes és bo. A més, properament també s'inocularà amb aquesta tercera dosi als professionals sanitaris i sociosanitaris.