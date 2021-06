Sant Julià presenta la candidatura per esdevenir ciutat creativa de la Unesco i a l'octubre obtindrà el resultat

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha presentat aquest dilluns, la candidatura que en els propers dies es lliurarà a la Unesco per entrar a formar part de la xarxa de ciutats creatives. Durant el discurs de presentació, el cònsol major de la parròquia, ha manifestat que la candidatura té dues parts: per una banda, el reconeixement de totes les entitats i artistes que ha permès fer aquesta candidatura, i per altra banda, en cas de sortir elegits, el projecte cultural i d'artesania que s'haurà de fer. "Per a mi ja s'ha fet una feina molt important que és el recull de tota la informació" amb un llibre i un vídeo i "m'he quedat sorprès", ha indicat Majoral, assegurant que la candidatura mostra que Sant Julià de Lòria pot esdevenir ciutat creativa en la secció de l'artesania i la cultura popular. Així, després d'entregar la candidatura de forma electrònica a través de la Comissió nacional andorrana per la Unesco (CNAU), i simbòlicament amb un clau USB al secretari de la Unesco a París per part de la delegació permanent, caldrà esperar fins a l'octubre per saber-ne el resultat.

En cas de sortir escollida, la parròquia laurediana passaria a integrar-se dins una xarxa de 250 ciutats. "Penso que és molt interessant per unir esforços", ha declarat Majoral, avançant que ja estan treballant amb Terrassa, que és ciutat creativa en cinema, "per intentar portar a Sant Julià algun certamen de cinema".

Amb aquest projecte ambiciós, Majoral ha remarcat que la candidatura requeria un projecte de futur al darrere. "Hi ha d'haver el passat perquè la història és el que ens porta on som, però la candidatura és més pensant a futur", ha manifestat. En aquest sentit, ha exposat que el full de ruta a seguir en cas de sortir escollit és aprofitar el que la parròquia ja té amb les infraestructures que disposa el comú perquè "no podem fer grans inversions". Com a exemple, ha explicat que les instal·lacions del centre cultural, les de casa comuna i la Casa Bonet d'Aixirivall serien espais que s'utilitzarien. Concretament, la Casa Bonet es transformaria en una residència artística i la casa comuna allotjaria un espai Sergi Mas. També es preveu fer un institut de la cultura dels Pirineus, a banda de seguir recolzant "a totes les entitats i artistes que tenim a la parròquia". Majoral també ha reiterat que la candidatura no imposa cap calendari per dur a terme el projecte, simplement "imposa un compromís", i si el resultat fos positiu, ja començarien a treballar en el projecte en el proper pressupost.

En cas que el veredicte sigui negatiu, el cònsol ha declarat que seguiran promocionant la cultura, treballant amb les entitats i "després ja estudiarem si tornem a presentar la candidatura o ho deixem estar". En aquest sentit, ha volgut deixar clar que si no surten elegits, la parròquia no es quedaria sense aquests projectes, confessant que el ritme i la implicació seria una altra.

Per la seva banda, el secretari general de la CNAU, Jean Michel Armengol, ha indicat que un punt positiu per la candidatura laurediana és "que són els primers d'Andorra" en presentar-la, afegint que al principi no es tenia molt clar que pogués tenir opcions, però finalment, amb tot el material recollit, sí. De fet, Armengol ha reiterat que aquest treball previ ha servit a la parròquia per prendre consciència de tota la riquesa a nivell d'artesania i arts populars que té. Finalment, ha comentat que una de les claus de la candidatura de Sant Julià és la presència d'aquesta artesania i d'aquestes arts populars al llarg de la història.

Durant l'acte, també ha intervingut la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, qui ha manifestat que aquesta candidatura contribueix a posar una pedra més en la cooperació entre Andorra i la Unesco. En la presentació, s'ha mostrat el vídeo de la candidatura i l'acte ha conclòs amb unes paraules de la cònsol menor, Mireia Codina.