La Sant Silvestre 2021 s'allunya del vessant competitiu i premiarà "la indumentària i l'animació"

Sant Julià de LòriaLa cursa Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria 2021, que se celebrarà el proper 30 de desembre, tindrà enguany un caràcter més lúdic i popular i no serà competitiva, per la qual cosa no hi haurà un vencedor. Així, segons informa la corporació comunal, a causa de les mesures sanitàries vigents, la participació es limita a un màxim de 150 atletes per a la categoria baby, mentre que en el cas de les categories júnior i absoluta s'han creat quatre calaixos amb una capacitat de 150 persones per a cadascun d'ells i destinant únicament un calaix a la categoria júnior.

Aquesta decisió s'ha pres per evitar aglomeracions, ja que la sortida dels inscrits no es podrà dur a terme amb tots alhora i, per aquest motiu, entre calaix i calaix hi haurà un interval d'entre cinc i vuit minuts. Aquest format, per tant, propicia que el primer corredor que travessi la línia de meta no sigui necessàriament el que marqui el millor temps i, per aquesta raó, s'ha descartat el vessant competitiu. "Hem volgut donar-li un caire més popular i festiu on premiarem més la indumentària i l'animació", ha manifestat el cap d'activitats esportives del comú, Ramon Ibarz, qui ha recordat que, igualment, "no hi haurà lliurament de premis ni tampoc podis".

D'altra banda, en tot moment serà obligatori l'ús de la mascareta i es correrà amb el tradicional barret de Pare Noel. Per contra, sí que hi haurà lots per a cada participant, però tampoc es lliuraran al final de la cursa, sinó que cada inscrit el recollirà en el moment de retirar el dorsal. "Recuperem una mica el format de poder córrer en grup", ha indicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, després de recordar que en l'edició del 2020 cada persona va haver de fer el recorregut pel seu compte i no en un mateix dia com aquest any.

En la Sant Silvestre 2021 hi haurà dos recorreguts: el dels baby, de 300 metres de distància entre la plaça Major i la plaça de la Germandat, i el dels júnior i adults, de 2.600 metres entre la plaça del Solà i fins a la mateixa plaça de la Germandat, passant, en aquest cas, per la rotonda del centre comercial River.

Les inscripcions per a participar en la competició es poden fer presencialment a LAUesport al preu de 5 euros o bé a la pàgina web wwww.santsilvestresantjuliadeloria.com per només 4 euros.