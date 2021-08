Satisfacció amb el bus a la demanda escaldenc

Escaldes-EngordanyDos mesos després de la seva posada en marxa el comú d'Escaldes-Engordany fa un balanç "satisfactori" del "bon funcionament" que està tenint el servei de bus a la demanda. Des de la corporació comunal es reivindica la posada en marxa d'un servei comunal "que era inexistent fins ara i que ve a cobrir un espai en el transport de persones innovador, a demanda de l'usuari i amb notables diferències amb el servei de transport que ofereixen els taxis o els busos de línia regular".

Recorden que aquest servei té un seguit d'especificitats que el diferencien, doncs, d'altres mitjans de transport. Així, esmenten que per exemple no pot ser aturat o agafat com es faria amb un taxi o un autobús, és a dir, a la via pública o en una parada. Cal, imprescindiblement, fer una reserva prèvia a través de l'aplicació que acompanya aquest servei, Ride Pingo. També destaquen que a diferència del taxi no és un servei individual sinó col·lectiu i per tant pot ser utilitzat al mateix temps per diferents viatgers en un mateix trajecte. És per això, afegeixen, que "no pot garantir els temps d'espera de recollida, ni els temps de trajecte". Aquests dos elements depenen del nombre i destinació dels viatgers que reserven en un mateix moment.

També recorden que el bus té caràcter local i que no circula fora de la parròquia. "Per tant, ni porta passatgers a cap destinació que no es trobi a la parròquia d'Escaldes- Engordany ni es pot reservar un punt de recollida que no sigui dins la parròquia d'Escaldes-Engordany, ja que el mateix algoritme de l'aplicació ho impedeix", incideixen des del comú.

Recorden que a diferència del servei de taxi, no opera les 24 hores sinó que té un horari establert entre les set del matí i les deu de la nit els dies feiners i de nou del matí a les deu de la nit els dies festius. A l'últim, des del comú es recorda que el servei és "gestionat per un algoritme de l'aplicació de reserves Ride Pingo, que és el que coordina, marca els recorreguts depenent dels factors de nombre de reserves i llocs de recollida de les mateixes i optimitza les rutes de la forma més raonable, provocant que els trajectes resultin ser els més adients per l'interès comú dels usuaris".

Per tot plegat, conclouen que el servei comunal de transport públic col·lectiu "és una iniciativa plenament encertada i compatible amb la resta de serveis de transport rodat de persones".