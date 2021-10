El sector d'oci nocturn podrà celebrar la nit de Halloween

Andorra la VellaLes mesures Covid als restaurants es podrien assimilar a la de les pistes d'esquí. D'aquesta manera, els establiments de restauració podrien decidir si exigeixen la presentació del passaport Covid per accedir als locals sense mascareta ni distància entre taules o mantenen la normativa actual. Ho ha afirmat el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, qui ha manifestat que tot i que el Govern encara no ho ha pres una decisió en ferm i s'emplaça a aquesta setmana o la vinent, el plantejament de l'executiu passaria per aquestes opcions.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que abans de prendre una decisió definitiva volen aconseguir "el consens" amb el sectors implicats i també fer pedagogia prop de la ciutadania. El que sí que ha avançat és que es prorroga la prova pilot de l'oci nocturn, ja que mentre no s'aprovin les mesures de la temporada d'hivern no es prendrà tampoc una decisió ferma sobre aquest sector. Per tant, més enllà d'aquest cap de setmana l'oci nocturn continuarà amb la prova fins que es decideixin els protocols definitius. El portaveu del Govern, Èric Jover, ha confirmat aquest dimecres a la tarda, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que la pròrroga de l'estudi observacional en el sector de l'oci nocturn es prorroga una setmana.