Una seixantena de joves dels clubs d'esquí recullen 150 quilograms de brossa a les pistes de Grandvalira

SoldeuUna seixantena d'integrants del Soldeu Esquí Club i l'Esquí Club d'Andorra, així com diferents treballadors de l'estació, han realitzat aquest dijous al matí la recollida de brossa anual a les pistes de Grandvalira, concretament al sector de Soldeu–El Tarter. L'objectiu d'aquesta jornada és ajudar a conscienciar als joves de l'impacte que es genera a l'estació durant l'hivern, tal com ha explicat Santi López, membre de la direcció tècnica de l'Escola d'Esquí i Snowboard Grandvalira Soldeu-El Tarter. En total, els joves esquiadors han recollit per les pistes uns 150 quilograms de brossa, als quals se li ha de sumar els que han recollit els treballadors.

López ha comentat que l'activitat permet fer "cohesió de grup" a l'aire lliure i a la natura. Així, els diferents joves s'han repartit en grups per les diferents pistes per recollir qualsevol mena de brossa que s'hagin pogut trobar. A més, ha declarat que ja porten uns quants anys on la quantitat de brossa que es troben a les pistes va disminuint. Al final de la jornada, també s'ha ofert un pícnic als participants.