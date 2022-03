El Sim Racing i la realitat virtual, principals reclams del Saló del Videojoc

Escaldes-EngordanyExperiències en realitat virtual i simuladors de cotxes de carreres. Són els principals reclams amb què Andorra Telecom ha inaugurat aquest divendres el 12è Saló del Videojoc, una iniciativa que es reprèn després d'un any d'aturada a causa de la pandèmia. La cita té lloc fins diumenge a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany i està adreçada a tots els públics. El Saló disposa de més de 800 jocs distribuïts entre 80 punts diferents on jugar mitjançant diferents plataformes com ordinadors i consoles de nova generació.

El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que els principals atractius de l'esdeveniment són el Gran Turismo 7, un videojoc de carreres llançat al mercat aquest mateix divendres, les diferents experiències i jocs de realitat virtual i també el simulador de Sim Racing de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), un dels aparells que conforma el recentment estrenat ACA eSports Center d'Ordino.

(seguirà ampliació)