Una sola habitació per llogar a Andorra al portal Idealista i té un cost de 900 euros mensuals

Andorra la VellaSe alquila habitación cerca de la universidad en Sant Julia. El perfil ideal es dos personas muy limpias, que no fume. No se permite mascotas, hacer ruido, visitas. Se puede usar la cocina, lavadora, baño, wifi, calefacción, secadora de ropa.

Aquest és l'únic anunci que s'ofereix per poder llogar una habitació al portal Idealista. El preu són 900 euros al mes i es troba prop de la Plaça de la Germandat. A més del preu que resultat sorprenent per una habitació, el propietari posa altres condicions com que no es poden rebre visites. Idealista és un dels portals amb major nombre d'ofertes. El primer preu per al lloguer d'un pis són mil euros al mes i només hi ha un. També hi ha un a 1.250 i la resta se situen a partir de 1.500 euros.

L'anunci s'ha fet viral a les xarxes socials com a mostra de la situació real del mercat de lloguer a Andorra. El fet que arrendar només una habitació hagi arribat a aquest preu mostra perfectament la manca d'oferta de lloguer. Com no hi ha gairebé habitatge d'arrendament disponible en aquests moments els propietaris poden apujar el cost del lloguer fins a preus, especialment per una habitació, que fa uns mesos semblava impensable.