Sortir al carrer a buscar els joves per implicar-los

Escaldes-EngordanySortir al carrer a buscar als joves per implicar-los. Aquesta és la filosofia que la conselleria de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany està aplicant en aquest mandat, ja que tal com explica el conseller de Serveis i Joventut, Joao Lima, es van adonar que el jovent era un segment de la població per a la qual no s’estava fent “suficientment coses”. Des que el conseller va arribar al càrrec s’ha proposat revertir aquesta situació i s’han començat a implantar un seguit de propostes perquè els joves es puguin sentir més implicats.

“Des que hem canviat la manera de fer” els usuaris de l’Espai Jovent no han parat de créixer. Així, s’ha passat d’una mitjana d’entre quatre i cinc joves diaris a una quarantena. De fet, per poder complir amb les mesures Covid-19, i tenint en compte que l’aforament màxim podia ser de setze persones, el departament va decidir reubicar temporalment l'espai al vestíbul del Prat del Roure, ja que allà la capacitat és de 40 persones. “És molt millor així perquè podem donar cabuda a tots” els que volen anar a l’espai, destaca el conseller, que afegeix que “no es baixa mai” d’una afluència de trenta persones diàries. A finals de juny, però, es tornarà a l’Espai Jovent ja que el vestíbul es necessita per encabir algunes de les propostes de l’Escaldes-Estiu, però Lima també recorda que són els mesos de menys afluència i que també s’oferiran activitats que es podran fer en altres indrets.

I l’Espai Jovent ha sortit, literalment, al carrer. Així, a proposta dels joves, cada dimecres s’instal·la una ‘food-truck’ al Prat del Roure de la qual són els propis joves els que se’n cuiden. D’aquesta manera s’ofereix un espai i activitats a l’aire lliure, apropant així aquest servei de joventut a tots els joves que es concentren a la zona del parc, que, tal com recorda el conseller, són molts. Se’ls ofereix també música que gestionen ells mateixos i fins i tot begudes que es venen a preus econòmics. La voluntat és que hi hagi un contacte directe entre els educadors del punt jove i els nois i noies i que alhora es puguin implicar en la vida social de la parròquia.

Des de l’Espai Jovent s’han proposat tot un seguit d’activitats per als joves “molt diverses” perquè puguin donar resposta a les diferents inquietuds, com ara xerrades o formacions. De fet, en aquesta organització s’està a l’escolta dels joves, que proposen diferents temàtiques. Sense anar més lluny, explica Lima, han posat sobre la taula una xerrada sobre criptomonedes.

També es proposen activitats esportives com partits de futbol o de voleibol i quan és període de vacances escolars o els caps de setmana s’organitzen propostes "més grosses" com per exemple l’escapada per esquiar que es va organitzar aquest hivern. A més, aquest estiu els joves podran gaudir, per primera vegada, d’una sortida a Coma-ruga, que inclourà una visita a PortAventura. “Mai s’havia fet” una sortida d’aquestes característiques, explica el conseller, que afegeix que l’acollida està sent molt bona.

A més, es vol “involucrar els joves en l’àmbit cultural” i per aquest motiu el departament continua apostant pel Talentejant i la intenció seria que les dues edicions, la d’arts escèniques i plàstiques, es facin “al mateix temps”. De fet, aquesta seria l’opció que es voldria ja implantar l’any que ve si la Covid-19 ho permet, ja que tal com ha indicat el conseller, el d’arts escèniques és més complicat de dur a terme en cas de de pandèmia. També s’ha posat en marxa l’Escaldes Sound, presentat precisament aquesta setmana i que vol potenciar el talent musical. Altre projecte en marxa és el que busca que els joves puguin pintar diferents murs de la parròquia i que ha començat, precisament, amb aquells que estan a tocar de l’Espai Jove i que eren “conflictius”, ja que estaven plens de pintades. Des que els joves han pogut fer aquests grafits “ningú hi ha fet una pintada a sobre” i s’ha vist que respecten aquests espais. L’any que ve es voldria continuar amb aquesta iniciativa, fent fins i tot una crida a propietaris privats per posar-los “a disposició” dels nois i noies.