Tancament de l'aparcament del Parc Central des del 19 de juny fins a la finalització del Tour

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella informa que aquest dilluns, 14 de juny, es procedirà a tancar parcialment l'aparcament del parc Central pel muntatge dels envelats i el 'village' de l'Andorra Multiesport Festival. Un cop comencin els treballs quedarà operativa la part alta de l'aparcament (la més propera a l'avinguda Meritxell) i únicament s'hi podrà accedir per l'entrada del carrer Pere d'Urge (l'entrada per l'avinguda Tarragona quedarà, doncs, inhabilitada). Així, a mesura que avancin els treballs de muntatge, l'equipament quedarà completament tancat i es preveu que no s'hi pugui estacionar a partir del 19 de juny.

Un cop finalitzi el muntatge i desmuntatge dels envelats de l'Andorra Multiesport Festival, començaran les tasques per adequar les instal·lacions del Tour, que visitarà Andorra l'11 de juliol. L'aparcament, doncs, recuperarà les 540 places disponibles en els dies posteriors a l'arribada de la cursa ciclista.

Mentre resti tancat l'aparcament del Parc Central, també quedarà inhabilitada provisionalment la minideixalleria, perquè l'accés estarà tancat. Els usuaris tindran, com a alternativa, les situades als aparcaments Valira i Meritxell.