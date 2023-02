Traslladen a l'hospital a dos joves i una dona en accidentar-se al túnel de Tresponts

Andorra la VellaSegons ha informat el Servei Català de Trànsit, per causes que ara s'investiguen, a l'interior del túnel de Tresponts hi ha hagut una col·lisió per envestida en el qual s'hi han vist implicats tres vehicles. Cap dels ocupants no ha patit conseqüències greus, però sí que hi ha hagut dos joves, un home i una dona, que han estat traslladats al Sant Hospital de la Seu d'Urgell amb ferides menys greus, mentre que la resta d'implicats han estat atesos de ferides lleus, segons ha informat Ràdio Seu.

Per a l'atenció als afectats, la retirada dels vehicles i la neteja de la via, s'han desplaçat al lloc dels fets dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos d'Esquadra. A causa del xoc s'ha hagut de tancar el túnel i desviar el trànsit per la carretera vella, a la zona del congost de Tresponts. Això no ha impedit que es generessin més de 3 quilòmetres de retencions en direcció sud.