Treballs d’enquitranament a la zona de Terra Mora provocaran talls de trànsit

La MassanaEl Comú de la Massana està portant a terme la primera fase del pla de pacificació de la carretera secundària 321, coneguda com a zona de Terra Mora. Es tracta d’un projecte integral amb la intenció de millorar en seguretat vial -construint voreres als dos costats, de tres metres i un metre i mig respectivament, a més de limitar la velocitat a 30 km- però també fomentar la convivència i aplicar mesures sostenibles. Els treballs d’enquitranament es portaran a terme de 8h a 16 h, aproximadament. Per les característiques dels treballs, caldrà fer un tall de trànsit de la via. El pas alternatiu serà a través de la carretera dels Plans, segons informen des del Comú.

Dimecres s’hi van fer fet treballs de fresat del tram on s’està fent la intervenció. La principal novetat és la introducció d’un sistema de drenatge urbà o jardí de pluja, pioner al país, que a més d’embellir la zona també contribueix a reduir les substàncies contaminants del vial, ja que filtra les aigües de forma natural mitjançant les arrels de les plantes i arbres. A més, es tracta de parterres que fomenten la biodiversitat. També s’han aplicat criteris de sostenibilitat en l’enllumenat, amb un sistema eficient, amb certificat “dark light” que no contamina a nivell lumínic. D’altra banda, el projecte també introdueix zones de convivència pensades perquè el vianant pugui gaudir de la passejada i de l’entorn urbà. La segona fase del projecte es portarà a terme durant el pròxim exercici.