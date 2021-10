Tretze nous positius i una R0, a 1,23

Andorra la VellaDes d'aquest dimarts s'han detectat tretze nous positius que eleven a 15.284 els casos totals des de l'inici de la pandèmia. "Estem en una onada molt més petita que les anteriors amb una taxa de reproducció d'1,26", ha indicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha afegit que el nombre de casos per dia s'està increment una mica, però que en canvi l'impacte al sistema sanitari és molt baix. Així, el nombre de casos actius torna a superar el centenar, situant-se en 103 i les altes ja s'eleven fins a les 15.051.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell continua només havent-hi un pacient ingressat. El ministre ha informat que els pacients que ingressen s'estan pocs dies a l'hospital. De fet, aquest dimecres s'ha donat d'alta al pacient que hi havia ingressat fins ara i n'ha ingressat un altre. Pel que fa a l'afectació sobre el sistema escolar, hi ha nou aules sota vigilància activa, tres en total i sis en parcial. Finalment, Benazet ha donat per acabat el brot a l'escola andorrana d'Escaldes-Engordany i ha comunicat que s'han notificat sis casos en una entitat pública. En aquests instants s'està valorant si aquests contagis corresponen a un brot i aquest dijous es farà un cribratge en aquesta entitat.

Pla de vacunació

Un 78,3% de la població major de setze anys ja ha rebut una dosi de la vacuna contra la Covid-19 i un 75,5% han rebut la pauta completa. En la roda de premsa, el ministre ha estat preguntat sobre l'administració d'una tercera dosi de la vacuna Pfizer després que l'Agència Europea de Medicaments ho avalés. En aquest sentit ha manifestat que el comitè tècnic està valorant dia a dia l'estat de vacunació i els diferents estudis que surten al respecte, i ha indicat que de moment encara no han pres cap decisió.

D'altra banda, el titular de Salut ha confirmat que en les properes setmanes arribaran entre 2.500 i 3.000 vacunes Pfizer procedents del projecte Covax per continuar amb la campanya de vacunació en aquelles persones que encara no s'hi han adherit. A més, també ha assegurat que en aquests moments no hi ha una ruptura d'estoc de vacunes, i ha recordat que Andorra encara disposa d'una reserva de 15.000 vacunes amb Espanya i França respectivament, les quals no estan activades. De fet, sobre la compra de les vacunes a Espanya, el Govern ha informat que va pagar el mateix preu que el quin va pagar Espanya a la farmacèutica.

En relació a les vacunes, Benazet ha reiterat que acceptaran les persones que vinguin vaccinades amb la vacuna Sputnik, ja que formen part d'una campanya oficial en el seu país d'origen. "S'està demostrant que la vacuna Sputnik funciona", ha insistit, afegint que l'Organització Mundial de la Salut està treballant en la seva homologació. Finalment, l'executiu i Esquí Andorra continuen treballant amb els criteris i les mesures per l'obertura de pistes. "Estem alerta de com evoluciona la pandèmia i ho decidirem més endavant", ha comentat el ministre, qui ha assegurat que sol·licitar l'estat de vacunació o d'immunització a les persones que accedeixin als camps de neu està sobre la taula.