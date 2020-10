Cinc propostes per fer a Andorra (ni ‘shopping’, ni spa) durant el pont del Pilar

Després d'una temporada d’estiu "excel·lent" –Budzaku dixit– amb una ocupació hotelera semblant a la de l’any passat, i ja encetada, amb incertesa, una de les èpoques menys concorregudes de l’any, pel què fa al nombre de visites, el pont del Pilar que se celebra a Espanya el 12 d'ocutbre pot suposar un repunt per al turisme. Mentre els hotels resten a l’expectativa de les reserves de darrera hora i els responsables dels dominis esquiables no treuen la vista de l’evolució de l’índex de contagis a Catalunya, una altra ‘estructura d’Estat’ com Caldea ja preveu fer un ple en aquest pont d’octubre. Més prudent és el cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, qui explica a l’ARA Andorra que amb les “notícies canviants cada dos per tres es fa difícil fer qualsevol tipus de previsió, tot dependrà de com estigui la situació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és d’on arriba el gruix de visites”.



En qualsevol cas, exposem cinc propostes per fer durant aquest cap de setmana al país.

El poble de la Cortinada

El poble de la Cortinada, a pocs quilòmetres al nord d’Ordino, s’ha convertit en un pol d’atracció de visites, tant del país com de l’exterior, pels seus dos itineraris històrics i culturals: la Ruta Verdaguer i la Ruta del Ferro. L’església de Sant Martí de la Cortinada, l’edifici de la Mola i el de la Serradora de Cal Pal, la Casa Museu de Cal Pal (on s’hi programen exposicions que es poden visitar) i el Centre de Natura de la Cortinada (per conèixer la flora i la fauna del país). Per la Cortinada transcorre la Ruta del Ferro, un corriol força pla per passejar que acaba a la mina de Llorts.

Senderisme

Ara que les autoritats sanitàries aconsellen les relacions socials limitades i a l’aire lliure és bon moment, si la meteorologia ho permet, de caminar per la muntanya per gaudir del canvi de colors que fa el bosc a la tardor. Qualsevol dels tres parcs naturals: la vall de Sorteny, les valls del Comapedrosa i la vall del Madriu-Perafita-Claror, aquest últim declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, són una bona excusa per estirar les cames.

Cases museu

La Casa d'Areny-Plandolit està situada a Ordino i permet conèixer com era la vida d'una família de l'alta societat a finals dels segle XVIII i començaments del segle XIX a Andorra. La Casa Rull es troba al poble de Sispony, a la parròquia de la Massana. És un exemple d'hàbitat rural que va pertànyer a la família Perich, que era terratinent, i va poder edificar una casa d'espais amplis i vistes espectaculars. Ben al contrari que l’anterior, a Encamp hi ha Casa Cristo, com exemple d'hàbitat rural humil. Va pertànyer a una família de jornalers sense terres, tal com demostren les eines i els espais més reduïts que es poden veure a la casa. Va estar habitada fins al 1947 i s'articula a l'entorn d'una xemeneia, que feia de punt de trobada i servia de llar de la casa.

Força més moderna que tot l’exposat anteriorment és l’exposició 'Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art'. Són 27 obres que ofereix el Museu Carmen Thyssen Andorra, i que mostren la interrelació que existeix entre obres d’èpoques i estils diferents, fruit de la capacitat influenciadora dels artistes.

Ruta del romànic

La situació geogràfica del país ha afavorit la conservació de més de 40 esglésies i monuments d’estil romànic, repartits en tot el territori. Per aglutinar un tast del romànic hi ha l’Espai Columba: situat a pocs metres de l’església de Santa Coloma, explica com s’elaboraven les pintures murals i exposa objectes de culte religiós, com les Llànties d’oli de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp, la Creu Espinosa de Sant Serni de Nagol o el Crist de Sant Marti de la Cortinada. De tota la mostra destaquen les pintures murals de l’església de Santa Coloma.

Gastronomia

Si no saps què és la donja o la bringuera i tens curiositat al paladar, busca una mica més enllà de les grans i conegudes cadenes de restauració que t’ofereixen el mateix producte, independentment d’on estiguis. Ja és època d’escudella, de trinxat, de canelons a l'andorrana, de carn de caça, de bolets o de caragols a la llauna amb allioli de codony. Només cal mirar i reservar en alguna de les desenes de bordes que hi ha al país.

Per cert, si aquest cap de setmana no voltes per Andorra, però sí que tens previst venir properament, des de mitjans d’octubre i durant dues setmanes el comú massanenc organitza La Massana Fogons, unes jornades gastronòmiques a diferents establiments de la parròquia que ofereixen menús tancats amb productes de proximitat i de temporada a preus ajustats.

I per acabar, informació de servei i un consell:

Fins a nou avís, el Govern ha decretat un seguit de mesures per mirar de frenar els contagis del SARS-Cov-2. A Andorra és obligatori l’ús de mascareta arreu, encara que es garanteixi la distància de seguretat. El límit de comensals per taula de restaurant és de cinc. Els bars estan tancats, excepte els que tenen servei per emportar. I queda prohibit fumar o vaporejar en solitari o en grup mentre es camina per la via pública. Es pot fumar o vaporejar individualment, sense moure’s de lloc i respectant la distància de seguretat amb els vianants.

Finalment, per evitar perdre hores d’espera a la cua d’entrada al país i començar amb mal peu el Pont, aconsellem evitar creuar la frontera entre les 11 i les 14 hores del dissabte, que és quan es preveu l’entrada més seguida de cotxes. Mobilitat calcula que una “entrada forta” de tardor ronda els 12.000 vehicles, i ara fa un any va ser d'uns 20.000. El problema de l’any passat va ser la sortida, perquè degut a un canvi de temps, la majoria de visitants va sortir a la mateixa hora i la via va col·lapsar, amb una cua que va arribar al centre del país. “Si la meteorologia acompanya solen ser sortides esglaonades”, explica Bonell, qui també dona un consell per transitar sense massa problemes per les carreteres del país: “Mobilitat estem a les xarxes socials i a través de la web, on actualitzem sovint els continguts. Que la gent s'informi i a partir d'aquí, informació és poder de decisió”.